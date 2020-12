Entrevista con Felipe Montes, autor de la novela «Lanza Montes La Hacienda de la Soledad»

(29/Dic/2020 – web) México.- A continuación, presentamos la entrevista con Felipe Montes, en ocasión de la presentación de su novela Lanza Montes La Hacienda de la Soledad, una historia llena de amor, tristeza, alegría y violencia con la que arranca su saga de realismo mágico

Felipe, bienvenido con tu más reciente novela, La Hacienda de la Soledad, el primer volumen de la que se convertirá en la primera saga de realismo mágico, La Guerra del Viento. Ser pionero en algo es una gran responsabilidad. ¿Por qué decidiste comenzar este proyecto?

FM.- Por una idea equivocada que mantuve un tiempo en mi infancia: creía que mi ciudad, Monterrey, y su región, no tenían nada interesante que ofrecer al mundo. Por eso inicié escribiendo, a los trece años, unos cuentos cuyas acciones se desarrollan en el ambiente de un Monterrey futuro; pensaba que, en los años venideros, lo interesante aparecería.

A los dieciocho años me di cuenta de lo equivocado que estaba, cuando encontré, en la biblioteca familiar, las obras de los historiadores y los cronistas que investigan mi región. Todo era fascinante. Yo no tenía que rescatar a mi ciudad de la indiferencia: simplemente tenía que convertir en palabras aquello que ya era.

La Hacienda de la Soledad se titula así por la hacienda que aparece en la novela, ¿verdad? Pero… ¿A qué se debe La Guerra del Viento, el título de toda la saga al completo?

FM.- Sí, así se llama la hacienda en donde se desarrolla la mitad de la novela. En el segundo volumen, Las Torres del Fuego, los lectores encontrarán el pleno sentido del título de la saga, La Guerra del Viento.

El enfrentamiento que se suscita en esa segunda novela se llama así, Guerra del Viento, el nombre propio de esa pugna. Es una lucha cuyas motivaciones son, como siempre, de tipo ecológico: agua, alimento, espacio vital…

En las novelas siguientes, los lectores podrán contemplar el desarrollo de los personajes que ya conocen en La Hacienda de la Soledad, y sabrán hasta dónde llegan sus desafíos, sus energías y sus voluntades.

Por lo pronto, y como una manera de prepararse para los siguientes volúmenes, debo advertir a los lectores que es importante fijarse en la función que el viento tiene para toda la trama.

Tengo la sensación de que esta novela está llena de sentidos y de sentimientos. Escenas que se pueden ver, oler, saborear, escuchar e incluso tocar. Una historia llena de amor, tristeza, alegría, violencia, … Si tuviésemos que quedarnos con un solo sentido y un solo sentimiento para La Hacienda de la Soledad, ¿cuál sería?

FM.- Te agradezco esa percepción. Me agrada que la consideres llena de sentidos y de sentimientos, porque he trabajado y me he preparado a lo largo de mucho tiempo para que así sea. El aroma de los mezquites y de los naranjos, las luces de los crepúsculos y los amaneceres, el sabor del cabrito en salsa y de los dulces de leche con nuez, el rumor del viento, los golpes de las piedras y las texturas de los troncos y de los muros son sólo algunos de los estímulos con que La Hacienda de la Soledad literalmente rodeará y saturará los sentidos de quienes abran sus páginas.

¿Un solo sentido? Es una pregunta difícil, y haré trampa: el sentido de la poesía. Pero cumpliré, al menos parcialmente: el de la vista es importante para vivir las descripciones, y el del oído es indispensable para gozar de la musicalidad de las frases.

¿Un solo sentimiento? El de la grandeza.

¿La Hacienda de la Soledad está disponible también en audiolibro, además del formato papel y digital?

FM.- Está disponible en el formato digital y en papel, y en unas semanas empezará a distribuirse el audiolibro. Fuiste muy oportuno al hacerme esta pregunta después de la anterior: la musicalidad de las frases podrá disfrutarse plenamente gracias a la magnífica voz y a la excelente lectura de la persona a la que Amazon ha invitado a este proyecto.

La Hacienda de la Soledad está publicada en Amazon. ¿Por qué has decidido publicar en esa plataforma?

FM.- Amazon constituye un avance, en el mundo editorial, que prolonga y potencia con mucha dignidad y amplitud el legado de Joahnn Gutenberg y Johann Fust, y de todos sus antecesores y herederos en este ámbito.

Los literatos debemos sentir como un triunfo propio el que la librería más grande del mundo sea, a la vez, la editorial más grande del mundo y, por si esto fuera poco, la empresa más grande del mundo. Es un enorme regalo que no esperábamos.

¿El resto de tus obras serán publicadas en Amazon también? ¿Por qué?

FM.- Sí, porque por el camino de Amazon tengo pleno dominio sobre la naturaleza de mi obra, sobre el momento y la manera en que quiero hacerle modificaciones, y porque lleva mis libros a casi todos los países del orbe. Estoy determinado a concentrar toda mi obra literaria en Amazon.

La Hacienda de la Soledad forma parte de la saga La Guerra del Viento que, a su vez, estará dentro de la obra Monterrey. ¿Cuántas sagas tendrá el proyecto Monterrey?

FM.- Monterrey tiene cinco grandes partes, y cada una tiene entre tres y cinco sagas. Cada saga, a su vez, tiene entre dos y ocho novelas. Al final, como bien sabes, todo se fusionará en un solo gran cuerpo literario.

¿Te atreverías a comparar La Hacienda de la Soledad con alguna obra conocida para que los lectores puedan tener alguna referencia?

He dicho, en otras entrevistas, que Monterrey es como Las mil y una noches, regiomontanas, con un Génesis al principio y un Apocalipsis al final. El Shāhnāmé persa es lo más parecido a Monterrey que he encontrado, y por eso su autor, Ferdousí, es uno de mis maestros principales.

FM.- Para responder a tu pregunta, y ofrecer claridad a los lectores, La Hacienda de la Soledad es como Juego de tronos, el primer tomo de la saga Canción de hielo y fuego, pero en el ambiente combinado de Pedro Páramo y de Cien años de soledad.

Por supuesto, todo en Monterrey.

Felipe Montes

Novela

Amazon

Monterrey (México), 2020

ISBN: 979-8676996178

386 páginas

Fuente/Foto: Felipe Montes