Eventos y exposiciones destacan en la agenda cultural de inicio de año

Ministerio de Cultura presenta la agenda cultural para la primera semana de enero 2026

• Con un enfoque en la participación ciudadana y el folclore, la agenda cultural para el inicio de 2026 invita a nacionales y turistas a disfrutar de conciertos y jornadas de reciclaje .

(03/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Ministerio de Cultura ha revelado los detalles de la agenda cultural que regirá del 2 al 9 de enero de 2026, bajo el lema «Con Paso Firme» y en el marco del Plan Nacional de Culturas. La programación ofrece una amplia variedad de eventos que abarcan desde exposiciones de arte contemporáneo hasta celebraciones tradicionales en diversas provincias del país.

Exposiciones y artes visuales

Dentro de la oferta de la agenda cultural, destaca la Exposición Colectiva «Sentidos» en la Galería Juan Manuel Cedeño, ubicada en Las Bóvedas, Casco Antiguo, la cual permanecerá abierta hasta el 18 de enero. Asimismo, la Alianza Francesa de Panamá presenta una muestra colectiva de fotografía en conmemoración de los 100 años del patrimonio Bellavistino, con obras de Pich Urdaneta, Kys de Seda, Osvaldo Lau y Franco Assenza, disponible de forma gratuita hasta el 27 de febrero.

Otras muestras incluyen la exposición «Picante» en la Casa del Soldado y la exhibición de calendarios japoneses en la Biblioteca Nacional de Panamá, esta última vigente hasta el 30 de enero con entrada libre.

Tradiciones, música y comunidad

El folclore ocupa un lugar central en la agenda cultural con el Encuentro Folclórico del Canajagua en Macaracas, provincia de Los Santos, que se extiende hasta el 6 de enero. En el ámbito musical, la Orquesta Sinfónica Nacional (OSN) ofrecerá el Concierto de Día de Reyes, mientras que la Luna Llena de Tambores llevará su propuesta de sonido y vibración a la ciudadanía.

Para las familias, se ha programado el recorrido de los Reyes Magos por las calles del Casco Antiguo partiendo desde la Iglesia de la Merced, y el Biomuseo organizará la «primera pajareada del año» el 5 de enero a las 8:00 a.m.. Además, en Chiriquí, la Feria de las Flores y el Café en Boquete iniciará sus actividades, manteniéndose hasta el 18 de enero.

Convocatorias y participación ciudadana

La agenda cultural también promueve el desarrollo académico y profesional. La Fundación MAC Panamá mantiene abierta la convocatoria «El Arte de Investigar» para analizar su archivo histórico, y la plataforma DICINE continúa recibiendo postulaciones para becas en DIP 2026 hasta el 5 de enero. El Ministerio de Cultura también insta a la población a participar en la consulta ciudadana para fortalecer la historia cultural del país.