Exitosa Gala de Apertura del IFF Panamá en Cinépolis de Multiplaza Mall

El IFF Panamá dio inicio con una espectacular Gala de Apertura en Cinépolis de Multiplaza Mall, atrayendo a una multitud de cinéfilos y personalidades del mundo del cine

(6/Abr/2024 – web) Panamá.- La ciudad de Panamá se vistió de gala para dar la bienvenida a la edición más reciente del Festival Internacional de Cine de Panamá (IFF Panamá), que comenzó con una espectacular Gala de Apertura en Cinépolis de Multiplaza Mall. Más de mil personas se reunieron para celebrar una noche de cine, arte y encuentros, marcada por la presentación estelar de la película «The Mother of all Lies» de la cineasta marroquí Asmae El Moudir.

La Alfombra Azul de Copa Airlines fue testigo del desfile de importantes figuras del cine nacional e internacional, incluyendo al director norteamericano Gregory Navas, la directora dominicana Laura Amelia Guzman y los actores venezolanos Carlos Manuel Gonzalez y Greisy Mena, entre otros. La presidenta de la junta directiva de IFF Panamá, Pituka Ortega Heilbron, inauguró la ceremonia con un emotivo discurso, resaltando la importancia del cine como medio de expresión y conexión humana.

Karla Quintero, directora de la Fundación IFF Panamá, también tuvo palabras de agradecimiento y anunció una sorpresa especial para los asistentes: la visita del legendario actor John Travolta durante la proyección de su icónica película «Grease», en el marco de las proyecciones gratuitas de clásicos norteamericanos. El respaldo de instituciones y empresas fue fundamental para el éxito del evento, destacando el apoyo de Copa Airlines, Boeing y la Embajada de EE.UU.

El IFF Panamá continúa siendo una ventana de exhibición, encuentro y pasión por el cine, consolidándose como un evento de referencia en la región. Para más información sobre la programación y eventos del festival, se puede visitar el sitio web oficial del IFF Panamá.