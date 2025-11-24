La Exposición Esencias de Panamá se mantiene abierta en la Gobernación de Panamá hasta el 27 de noviembre

Últimos días para visitar la Exposición Esencias de Panamá en el Palacio Belisario Porras

• Gobernación de PanamáLos interesados pueden visitar la exposición, que se realiza en el Palacio Belisario Porras, en horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

(24/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Exposición Esencias de Panamá: Arte, cultura y vida, una muestra colectiva que celebra las manifestaciones artísticas y culturales del país, se mantiene abierta al público en la sede de la Gobernación de Panamá.

Detalles y Horario de la Exhibición

La muestra se lleva a cabo en el Palacio Belisario Porras, edificio que alberga la Gobernación de Panamá. Los interesados en apreciar las obras tienen hasta el próximo 27 de noviembre de 2025 para realizar su visita.

La Gobernación ha recordado el horario disponible para el público, el cual se extiende desde las 8:00 de la mañana hasta las 4:00 de la tarde. Se invita a la ciudadanía a aprovechar estos últimos días para recorrer la colección que busca destacar la esencia artística y vital de Panamá.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: