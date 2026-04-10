Inauguran exposición itinerante sobre áreas protegidas en el Aeropuerto de Tocumen

La exhibición "Nuestras Áreas Protegidas" cuenta con 30 paneles informativos que destacan la biodiversidad y los ecosistemas estratégicos del país en la Terminal 2 de Tocumen.
Exposición sobre áreas protegidas inicia recorrido nacional para promover la conservación
• Esta iniciativa visual busca generar conciencia sobre la conservación del patrimonio natural y el valor estratégico del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP).
(10/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE), en colaboración con la Fundación Albatros Media, dio inicio a la exposición itinerante “Nuestras áreas protegidas” en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Tocumen. La muestra está integrada por 30 paneles informativos que combinan fotografías y videos de diversos puntos del país, con el propósito de sensibilizar al público sobre la riqueza natural de Panamá y la importancia de su preservación.
Diversidad biológica y ecosistemas del SINAP
La exhibición ofrece un recorrido visual por la biodiversidad que conforma el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP). Los contenidos audiovisuales resaltan ecosistemas que van desde bosques tropicales y zonas montañosas hasta manglares, arrecifes y humedales. Estos entornos son el hogar de numerosas especies, muchas de las cuales son emblemáticas y se encuentran actualmente en peligro.
A través de esta selección, los visitantes pueden apreciar el valor estratégico que poseen las áreas protegidas para garantizar la seguridad hídrica, mantener la conectividad ecológica y fomentar el desarrollo de un turismo sostenible. Asimismo, se destaca el vínculo esencial de estos ecosistemas con las comunidades locales que dependen directamente de ellos para su bienestar y sustento.
Responsabilidad compartida y calendario itinerante
La iniciativa tiene como meta fundamental fomentar la conciencia ciudadana sobre la protección del patrimonio natural. MiAMBIENTE subraya que la conservación de estos espacios es una responsabilidad que debe ser compartida entre las instituciones, los distintos sectores productivos y la sociedad civil.
La muestra permanecerá disponible para los pasajeros y visitantes de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de Tocumen hasta el próximo 8 de mayo de 2026. Siguiendo con su cronograma itinerante, la exposición será trasladada el 9 de mayo al centro comercial Altaplaza, donde continuará su labor de divulgación ambiental mediante el formato de fotografía y video.
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