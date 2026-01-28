Festival CAF posiciona a Panamá como el epicentro de la gestión cultural regional

Rigoberta Menchú y líderes regionales inauguran en Panamá el Festival Cultural CAF

• Con la presencia de la Premio Nobel Rigoberta Menchú, el encuentro resaltó la cultura como un eje estratégico para la cohesión social y el bienestar en América Latina.

• El Ballet Nacional de Panamá dio inicio a una jornada que integra las expresiones folclóricas con el debate sobre el impacto económico de las industrias creativas.

(28/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Con la participación de Sergio Díaz-Granados, presidente de CAF, y la Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú, se inauguró en la capital panameña el festival “Voces por nuestra región: Cultura que mueve el mundo”. Este evento destaca la gestión cultural como un pilar fundamental para el desarrollo, sirviendo de antesala al Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe que se desarrollará en los próximos días.

La cultura como motor de bienestar

Durante la apertura, que contó con la presentación del Ballet Nacional de Panamá y la participación de la ministra de Cultura, Maruja Herrera, Díaz-Granados enfatizó que desde hace más de tres décadas la institución impulsa la gestión cultural para fortalecer la identidad colectiva. Según el ejecutivo, el desarrollo no debe medirse únicamente en cifras, sino en la capacidad de las sociedades para reconectar con su diversidad y fomentar la cohesión social.

Por su parte, la ministra Herrera señaló que la riqueza creativa de la región es una fuerza poderosa que impulsa el progreso de los pueblos, integrando las tradiciones locales en el debate económico internacional.

Diálogo y proyecciones regionales

El panel “La cultura como tejido vital de América Latina y el Caribe” permitió a Rigoberta Menchú reflexionar sobre la importancia de la reciprocidad y el respeto a la doctrina indígena. Menchú hizo un llamado a situar la cultura en el centro de las conversaciones públicas y a abrir espacios para las nuevas generaciones. Asimismo, Keyna Eleison, de la Bienal de las Amazonas, subrayó la necesidad de valorar la dimensión económica de toda la cadena de valor creativa.

Este encuentro cultural precede a la reunión de jefes de Estado de países como Brasil, Bolivia, Colombia y Chile, quienes junto a más de 2,500 líderes globales debatirán los desafíos regionales. El festival concluyó reafirmando que las políticas públicas deben reconocer la cultura como un derecho humano y un eje estratégico para el crecimiento sostenible e inclusivo.

