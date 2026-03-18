Rubén Blades y Junot Díaz encabezan la programación del Festival Centroamérica Cuenta en Panamá

Panamá y Colón serán sedes del Festival Centroamérica Cuenta en mayo de 2025

• El evento literario más importante de la región reunirá a voces de 18 países para dialogar sobre literatura, cine, gastronomía y deportes en diversas sedes del país.

(18/Mar/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Entre el 18 y el 23 de mayo, Panamá se transformará nuevamente en la capital de las letras en español al recibir la nueva edición del Festival Centroamérica Cuenta. Durante seis jornadas, el país albergará a más de 80 destacados representantes de la literatura, el periodismo, el cine, la música y la ciencia, provenientes de 18 naciones de Iberoamérica, consolidando al istmo como un escenario de cultura viva.

Claudia Neira Bermúdez, directora de la organización, expresó en tercera persona que la decisión de repetir a Panamá como destino cultural se basa en su riqueza histórica, su conectividad estratégica y el creciente interés de sus ciudadanos por la literatura. Por su parte, la ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, destacó que este encuentro permite proyectar las historias y la diversidad panameña, fortaleciendo los lazos creativos esenciales del tejido cultural de América Latina.

Sedes y novedades en Colón

Una de las principales innovaciones de este año es el inicio de las actividades en la ciudad de Colón el 18 de mayo. El Centro de Arte y Cultura de Colón (CACCO) será el escenario de talleres literarios, eventos infantiles y un workshop gastronómico liderado por el reconocido chef panameño Mario “Maito” Castrellón. El festival expande su temática habitual para incluir diálogos sobre gastronomía creativa, urbanismo, turismo cultural y ciencia, contando con la participación del neurocientífico mexicano Jesús Ramírez Bermúdez.

El programa también contempla espacios dedicados al análisis del fútbol y el papel estratégico del Canal de Panamá. Entre las figuras confirmadas sobresalen nombres de relevancia mundial como Sergio Ramírez (Nicaragua), Gioconda Belli (Nicaragua), Fernanda Melchor (México), Eduardo Sacheri (Argentina), Pilar Quintana (Colombia) y el exmandatario costarricense Luis Guillermo Solís, entre otros.

Alianzas estratégicas y gran cierre

El cierre del Festival Centroamérica Cuenta contará con un diálogo de alto nivel entre el cantautor panameño Rubén Blades y el Premio Pulitzer Junot Díaz, quienes explorarán las diversas formas de narrar la realidad humana a través de la canción y la novela. La agenda se complementará con lecturas de poesía acompañadas de música en vivo bajo un formato de vinilos.

Esta edición es posible gracias al apoyo del Ministerio de Cultura y socios globales como la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), la Unión Europea y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF). Las actividades serán de acceso libre hasta completar el aforo en sedes como la Ciudad de las Artes, el Museo del Canal, la Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero R. y las universidades de Panamá y Santa María La Antigua (USMA).

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