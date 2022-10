Festival ElDorado anuncia a todos los ganadores de su 11ª edición 2022

El Festival ElDorado es el espacio más importante del sector creativo en Colombia y cuenta, desde 2012, con el apoyo de Cannes Lions.

El Festival ElDorado 2022 se realizó en el Club Altos del Chicalá para festejar 11 años de la excelencia creativa con mucho éxito.

(7/Oct/2022 – web) Bogotá, Colombia.- El Festival ElDorado cerró su 11ª edición luego de dos días de grandes jornadas donde los asistentes, jurados, speakers y participantes pudieron compartir en el Club Altos del Chicalá en Anapoima, Cundinamarca, grandes experiencias creativas e inspiradoras que impulsaron su creatividad y ampliaron su visión de la industria.

En una emotiva ceremonia se anunciaron los ganadores, entre los que brillaron 36 oros, 46 platas, 76 bronces y 3 Grand Prix. En esta nueva edición, la Agencia del Año fue Sancho BBDO mientras que Fantástica se consagró nuevamente como la Agencia Independiente. Por su parte, Bavaria I AB InBev fue galardonado como Anunciante del Año y Juan Gomez del Banco de Bogotá como Marketer Creativo del Año. Así mismo, Akira se consagró como Productora del Año.

La noche la abrió Paula Feged, directora ejecutiva del Festival ElDorado, con frases que inspiraron y alegraron una noche a sala completa que estuvo marcada por momentos de alegría, celebración y reconocimiento.

Un jurado de lujo liderado por Gustavo Lauría, cofundador de We Believers, como Presidente del Jurado, y compuesto por Fabiola Torres, chief marketing officer y senior VP de PepsiCo Energy, Los Ángeles; Larissa Acosta, head of multicultural marketing de Amazon Brand, San Francisco; Félix del Valle, chief creative officer de MRM, Madrid; Matías Menéndez, executive creative director; y Fernando Sosa, presidente creativo de Leo Burnett Argentina, escogió las piezas ganadoras que se entregaron en un clima de gran emoción.

En el marco del festival, culminó la 5ª edición de See It Be It Latam de Cannes Lions que fue posible gracias a Alpina. Esta edición fue dirigida por Luciana Haguiara, executive creative director en Media.Monks. Hubo también grandes seminarios presenciales a cargo de grandes líderes de la industria nacional e internacional.

“Estamos felices y orgullosos de haber realizado otra edición más de ElDorado; la número 11. Y vamos por más de estos momentos de encuentro, aprendizaje y unión para toda la industria. Ver tantas ideas premiadas es el fiel reflejo de cómo se consolida año tras año la publicidad y las comunicaciones en Colombia. Sabemos que la creatividad tiene el poder de cambiar el mundo, y eso es lo que queremos transmitir tanto en Colombia, como en resto de la región”, sostuvo Paula Feged.

Para conocer más información sobre el evento y los ganadores, pueden visitar la página web http://www.festivaleldorado.com

Vía Amma Creative PR