Con la participación de más de 100 editoriales y 50 talleres gratuitos, el Festival Internacional de Letras (FILGAM) abre sus puertas para promover la cultura y el deporte en la Ciudad de México.
Literatura y deporte convergen en el arranque del Festival Internacional de Letras FILGAM
• La empresa J. García López impulsa la iniciativa «La Pasión que las Une» dentro del Festival Internacional de Letras, buscando visibilizar la determinación femenina en el fútbol profesional.
(06/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de México, México.- La Alcaldía Gustavo A. Madero ha anunciado formalmente la realización de la primera edición del Festival Internacional de Letras (FILGAM), un evento que congregará a más de 100 sellos editoriales y ofrecerá 50 talleres gratuitos. En este marco de intercambio cultural, la empresa J. García López ha confirmado su participación bajo el concepto «La Pasión que las Une», una propuesta que busca reconocer y visibilizar el papel fundamental de las mujeres en el fútbol, coincidiendo con la atmósfera de la próxima Copa Mundial.
Guadalupe García Bravo, Presidenta de J. García López, expresó en tercera persona que para la organización es un honor formar parte de esta aventura cultural que utiliza la literatura y el deporte como motores de comunidad. García Bravo subrayó la importancia de conectar con las personas a través de sus pasiones y destacó el orgullo de impulsar espacios que reconozcan la contribución femenina tanto dentro como fuera de las canchas de juego.
El legado femenino en la cultura empresarial
La participación de la compañía en el Festival Internacional de Letras también sirve para reivindicar el origen de su liderazgo. La empresa destaca que la letra “J” en su nombre institucional corresponde a Julieta de García López, fundadora que, junto a sus hijas, ha desempeñado un rol estratégico en la consolidación de la firma tras 45 años de trayectoria en el sector de servicios funerarios. El legado de su fundadora se presenta como un ejemplo de disciplina y visión adelantada a su tiempo.
En el contexto de la FILGAM, se resaltará la relevancia de la cultura de la previsión, una labor donde las mujeres juegan un papel determinante al anticiparse ante cualquier imprevisto familiar. La directiva de J. García López concluyó que reconocer esta perseverancia es vital para fomentar la prevención como un valor fundamental para la sociedad.
El Festival Internacional de Letras se llevará a cabo del 10 al 19 de abril, ofreciendo un programa diverso de actividades deportivas y culturales de acceso libre para todo el público. Esta iniciativa busca consolidarse como un punto de encuentro para el fomento a la lectura y el fortalecimiento del tejido social en la demarcación Gustavo A. Madero.
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