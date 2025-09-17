Festival Nacional de Teatro 2025 presenta un diverso programa de obras en Panamá

El Festival Nacional de Teatro de Panamá regresa con una variada agenda cultural

• Con propuestas que abordan la soledad, la herencia familiar y la historia panameña, el Festival Nacional de Teatro de 2025 se presenta como una plataforma para el talento local y la reflexión en diversas sedes de la ciudad.

(17/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Festival Nacional de Teatro 2025 celebra una nueva edición con una programación que se extiende desde el 20 hasta el 28 de septiembre en diversas salas de la capital. La agenda incluye una variedad de obras que abordan temas contemporáneos e históricos, destacando el talento de directores y compañías locales.

Un recorrido por las obras del festival

La programación inicia con «Sillas cruzadas» el 20 de septiembre en el GECU, donde historias personales se entrelazan en un escenario común, explorando secretos y recuerdos. Continúa el 22 de septiembre en el Teatro Balboa con «Mariposa de la Vida», una obra de Robin Puppet sobre la soledad y la transformación, donde se narra que el verdadero legado se encuentra en la belleza de los momentos vividos. Ese mismo día se presenta «Un amor, muchos maestros», dirigida por Carlos Algecira y escrita por Jessica Vargas , la cual explora las secuelas emocionales de una ruptura a través de la historia de Fernanda, quien enfrenta a su propia conciencia en un teatro vacío para aprender a amarse a sí misma.

El 24 de septiembre, también en el Teatro Balboa, se presenta «Proyecto Actinio» con boletos a B/5. El 26 de septiembre, el festival ofrece dos propuestas: «Baluwala y otras historias indígenas panameñas», una pieza de Benjamín Ávila en el Teatro Balboa , que relata una lucha mitológica por restaurar la armonía en la Tierra. Simultáneamente, «Las cosas que no ardieron», escrita por Omar Herrera González y producida por Producciones La Negra y La Chola , se presenta en Nueva Acrópolis Panamá , siendo un viaje poético sobre la memoria, la violencia y el renacimiento de una mujer.

Para cerrar la semana, el 27 de septiembre se presenta «Ecos» en el Espacio Cultural San Lorenzo, una obra de Iame Newball sobre la herencia de traumas generacionales entre una madre y su hija. El 28 de septiembre, el festival concluye con «Cristo Quijote Tratado», una obra de Sandy Correa en el Teatro Balboa , que dramatiza los Tratados Torrijos-Carter desde la perspectiva del expresidente Jimmy Carter, confrontado por el recuerdo del general Omar Torrijos. Las entradas para la mayoría de las obras tienen un costo de B/5 , mientras que algunas funciones, como «Mariposa de la Vida», son de entrada gratuita.