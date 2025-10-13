PRISMA 2025: Danza contemporánea internacional transforma a Panamá con 12 días de funciones y talleres

Teatro Nacional y Ciudad del Saber reciben la 14.ª edición del Festival PRISMA

• Con la participación de 12 compañías y coreógrafos de 11 países, el Festival PRISMA reafirma su misión de conectar culturas, inspirar transformación y acercar el arte a través de la danza contemporánea.

(13/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Hasta el 18 de octubre de 2025, la Ciudad de Panamá es el epicentro de la danza contemporánea gracias a la 14.ª edición de PRISMA – Festival Internacional de Danza Contemporánea de Panamá. Durante doce días intensos, el festival despliega una agenda cultural con más de 60 acciones, abarcando desde funciones de alto nivel hasta clases maestras, laboratorios, y presentaciones en espacios públicos.

Un Escenario que Conecta al Mundo

El Festival PRISMA logra conectar a Panamá con lo mejor de la escena global, reuniendo a más de 60 artistas provenientes de múltiples países, incluyendo Alemania, Canadá, Chipre, Costa Rica, España, Francia, Irlanda, México, Polonia, República del Congo y, por supuesto, Panamá.

Serán 12 compañías y coreógrafos los que presentarán piezas únicas que destacan por su originalidad, creatividad y una fuerte presencia femenina en sus directoras y creadoras. Entre las compañías invitadas figuran: Cia. Lali Ayguadé (España), Cia. Nadine Gerspacher (Alemania/España), Mufutau Yusuf (Irlanda/Nigeria), y agrupaciones locales como Cie. Wa-táa y Coco Danza.

La Danza se Siente en Cada Esquina de la Ciudad

La programación de PRISMA 2025 llenará de movimiento diversos puntos de la capital panameña. Los escenarios principales incluyen el prestigioso Teatro Nacional y el Teatro Ateneo de Ciudad del Saber. Además, el festival reitera su compromiso con la inclusión a través de presentaciones gratuitas en el Biomuseo, la Fundación Espacio Creativo y el Metro de Panamá.

El compromiso con la formación es un pilar del festival, ofreciendo clases maestras gratuitas y residencias de creación. Destacan las residencias a cargo de Lali Ayguadé (España) para bailarines profesionales, y de Jason Martin (Canadá) orientada a jóvenes en riesgo social. Adicionalmente, se llevará a cabo el laboratorio “Escribir la Danza”, dictado por Joaquim Noguero Riba (ESP), que unirá el movimiento y la palabra.

La misión del Festival PRISMA es clara: abrir caminos donde la danza contemporánea conecta culturas, inspira transformación y acerca el arte a toda la ciudadanía. Esta edición es posible gracias al apoyo de múltiples aliados, incluyendo el Ministerio de Cultura, Banco General, Copa Airlines, Fundación Ciudad del Saber, y diversas embajadas.

Agenda Destacada de la Semana