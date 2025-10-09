SERTV acuerda promover el Festival del Toro Guapo de Antón del 15 al 20 de octubre

El Festival Nacional del Toro Guapo de Antón, que celebra su edición número 54 del 15 al 20 de octubre, contará con la cobertura completa de SERTV gracias a un nuevo acuerdo de cooperación que busca promover la identidad cultural panameña.
SERTV transmitirá el Festival Nacional del Toro Guapo de Antón en su edición 54
• Mediante la alianza entre SERTV y el patronato del festival, se busca proyectar el valioso patrimonio cultural de Antón a una audiencia más amplia a través de televisión, radio y plataformas digitales.
(09/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Festival Nacional del Toro Guapo de Antón, que celebra su versión número 54, se desarrollará este año del 15 al 20 de octubre y contará con una amplia cobertura mediática a cargo de SERTV. Con esta acción, el canal estatal panameño reafirma su compromiso institucional con la preservación, promoción y exaltación de la cultura y la identidad nacional.
La colaboración se formalizó mediante un acuerdo de cooperación entre el patronato del festival y SERTV. El acuerdo fue suscrito por el director general de SERTV, Dustin Guerra, y el presidente del patronato y reconocido folklorista, profesor Víctor Manuel García. El objetivo principal es promover y proyectar el valioso patrimonio cultural antonero a través de las pantallas de Sertv, sus emisoras de radio y plataformas digitales.
Detalles de la Ceremonia y Proyección
En el acto protocolar de la firma del acuerdo estuvieron presentes diversas figuras clave para la organización del festival y la institución mediática. Por parte del patronato, asistieron Ricauter Jaén, vicepresidente; Carlos Bethancourt, coordinador de la Comisión de Organización, y las representantes de la realeza: S. M. Itzel Ivethe Bósquez Jaramillo, reina juvenil; S.M. Victoria Elizabeth Chirú Rodríguez, reina infantil, y Mía Estefani Bernal Morales, princesa infantil.
La representación de SERTV incluyó a Sara Moreno, subdirectora General de Televisión, y Leonardo Flores, subdirector General de Radio, junto a otros directores e invitados especiales.
Impacto Económico del Festival del Toro Guapo
El Festival Nacional del Toro Guapo de Antón es reconocido por generar un impacto significativo que trasciende el ámbito cultural, afectando positivamente el sector económico local. Con la mayor visibilidad que proporcionará la transmisión de SERTV, se espera la asistencia de más de 150 mil visitantes, incluyendo tanto nacionales como extranjeros. Este número de asistentes representa una importante inyección de recursos financieros para el distrito de Antón.
Deja un comentario
Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos estan marcados con *