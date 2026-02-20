Fiction Express Awards consolidan su impacto educativo en Latinoamérica

Autores españoles triunfan en los Fiction Express Awards 2025

• Los escritores Arturo Padilla, Júlia Prats, Maite Carranza y Pedro Ramos fueron reconocidos en una gala que destacó el poder de la lectura interactiva.

(20/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Barcelona, España.- Los autores Arturo Padilla, Júlia Prats, Maite Carranza y Pedro Ramos han sido galardonados en los Fiction Express Awards 2025, certamen que se posiciona como el mayor premio literario del mundo con un jurado compuesto exclusivamente por estudiantes. En esta edición, la participación alcanzó los 1.800.000 lectores jóvenes de 25 países, de los cuales aproximadamente 1.000.000 pertenecen a instituciones educativas de Latinoamérica.

Impacto de la plataforma en la región

La plataforma de lectura interactiva Fiction Express mantiene una presencia activa en tres de cada cuatro países latinoamericanos. Su implementación destaca especialmente en naciones como México, El Salvador, Colombia y Uruguay, además de España y el Reino Unido. Actualmente, la herramienta es utilizada en más de 9.000 centros educativos a nivel global, de los cuales cerca de 7.000 se encuentran ubicados en territorio latinoamericano.

El vínculo de estos premios con América Latina se ha fortalecido con el tiempo, contando en ediciones previas con ganadores como el salvadoreño Jorge Galán y la mexicana Mónica B. Brozón. Este carácter internacional subraya un modelo educativo donde los jóvenes no solo consumen contenido, sino que intervienen activamente en el desarrollo de las tramas literarias.

Detalles de la ceremonia y autores premiados

La entrega de los reconocimientos se llevó a cabo en una gala celebrada el jueves 19 de febrero en la Casa Rius de Barcelona. Al evento asistieron 400 invitados, incluyendo autoridades del sector cultural, educativo y representantes del cuerpo consular de la mayoría de los países latinoamericanos.

En las categorías de literatura infantil y juvenil, las autoras Júlia Prats y Maite Carranza fueron premiadas por su obra conjunta «Relámpago». Por su parte, Arturo Padilla obtuvo el galardón por «Supervivencia extrema», mientras que el escritor malagueño Pedro Ramos fue distinguido por su narrativa en «Donde bailan las ballenas». Estos reconocimientos validan la trayectoria de voces consolidadas en el panorama literario actual bajo el criterio directo de sus lectores.

