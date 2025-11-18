Gobernación de Panamá inaugura exposición colectiva “Esencias de Panamá: Arte, cultura y vida”

La Gobernación de la provincia de Panamá inauguró la exposición colectiva "Esencias de Panamá: Arte, cultura y vida", que estará abierta al público en el Palacio Belisario Porras hasta el 27 de noviembre.
Palacio Belisario Porras abre sus puertas al arte con la exposición colectiva «Esencias de Panamá»
La gobernadora Mayín Correa ofreció la sede de la Gobernación para que artistas nacionales y extranjeros presenten y vendan sus obras, promoviendo la cultura como «el alma de las naciones».
(18/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Gobernación de la provincia de Panamá inauguró la exposición colectiva “Esencias de Panamá: Arte, cultura y vida”, una muestra que reúne obras de artistas nacionales y extranjeros. La exhibición se desarrollará en el Palacio Belisario Porras, sede de la Gobernación, y estará abierta al público hasta el próximo 27 de noviembre.
Palacio Belisario Porras: Un Espacio para el Arte
Durante la apertura, la gobernadora Mayín Correa destacó que bajo su administración, el Palacio Belisario Porras estará a disposición de los artistas para que presenten y vendan sus obras. La gobernadora enfatizó que la cultura es el alma de las naciones e invitó al público en general a visitar la exposición colectiva.
La iniciativa busca generar nuevos espacios para la difusión artística, un punto crucial para el desarrollo cultural en la capital panameña.
Aportes a la Cultura Nacional
El pintor Rolando Pino Tuñón, quien participa en la muestra con seis obras que fusionan el paisaje natural y la figura humana, agradeció a la Gobernación la organización del evento. Tuñón señaló que la exposición permite a los artistas mostrar parte de su trabajo, contribuyendo a la cultura nacional e internacional, y sirve como un ejemplo para motivar a las actuales y futuras generaciones de pintores a seguir cultivando el arte nacional.
En la misma línea, Rodrigo “Cañita” Correa, reconocido por plasmar en sus pinturas los paisajes de los montes, ríos y quebradas de su Macaracas natal, indicó que este tipo de actividades son fundamentales. Según Correa, las iniciativas de la Gobernación ayudan a los artistas nacionales que a menudo no cuentan con suficientes espacios públicos para exponer y dar a conocer sus trabajos.
La Gobernación de Panamá informó que la exposición colectiva “Esencias de Panamá: Arte, cultura y vida” estará disponible para todos los interesados en un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde.
