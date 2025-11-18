Gobernación de Panamá inaugura exposición colectiva “Esencias de Panamá: Arte, cultura y vida”

Palacio Belisario Porras abre sus puertas al arte con la exposición colectiva «Esencias de Panamá»



La gobernadora Mayín Correa ofreció la sede de la Gobernación para que artistas nacionales y extranjeros presenten y vendan sus obras, promoviendo la cultura como «el alma de las naciones».

(18/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La Gobernación de la provincia de Panamá inauguró la exposición colectiva “Esencias de Panamá: Arte, cultura y vida”, una muestra que reúne obras de artistas nacionales y extranjeros. La exhibición se desarrollará en el Palacio Belisario Porras, sede de la Gobernación, y estará abierta al público hasta el próximo 27 de noviembre.

Palacio Belisario Porras: Un Espacio para el Arte

Durante la apertura, la gobernadora Mayín Correa destacó que bajo su administración, el Palacio Belisario Porras estará a disposición de los artistas para que presenten y vendan sus obras. La gobernadora enfatizó que la cultura es el alma de las naciones e invitó al público en general a visitar la exposición colectiva.

La iniciativa busca generar nuevos espacios para la difusión artística, un punto crucial para el desarrollo cultural en la capital panameña.

Aportes a la Cultura Nacional

El pintor Rolando Pino Tuñón, quien participa en la muestra con seis obras que fusionan el paisaje natural y la figura humana, agradeció a la Gobernación la organización del evento. Tuñón señaló que la exposición permite a los artistas mostrar parte de su trabajo, contribuyendo a la cultura nacional e internacional, y sirve como un ejemplo para motivar a las actuales y futuras generaciones de pintores a seguir cultivando el arte nacional.

En la misma línea, Rodrigo “Cañita” Correa, reconocido por plasmar en sus pinturas los paisajes de los montes, ríos y quebradas de su Macaracas natal, indicó que este tipo de actividades son fundamentales. Según Correa, las iniciativas de la Gobernación ayudan a los artistas nacionales que a menudo no cuentan con suficientes espacios públicos para exponer y dar a conocer sus trabajos.

La Gobernación de Panamá informó que la exposición colectiva “Esencias de Panamá: Arte, cultura y vida” estará disponible para todos los interesados en un horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde.