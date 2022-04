Hoy se celebra el Domingo de Resurrección

(17/Abr/2022 – web) Panamá.- El Domingo de Resurrección, es el día en que Jesucristo resucita después de la crucifixión, va al encuentro con sus apóstoles y luego sube hacia los cielos, también es la finalización de la Semana Santa.

En la Misa dominical este pasaje se recuerda de una manera especial. Se enciende el Cirio Pascual que representa la luz de Cristo resucitado y que permanecerá prendido hasta el día de la Ascensión, cuando Jesús sube al Cielo.

El Domingo de Resurrección es un día agridulce para la multitud de fieles, por un lado celebramos nuestra fé y por otro damos por concluidas unas fiestas de gran emoción. La manera de celebrar esta despedida difiere mucho de una comunidad a otra.

En general, suelen reunirse todos los feligreses que han desfilado a lo largo de estos días, y las muestras son de alegría por un Cristo resucitado.

Se realizan diversas procesiones religiosas en muchas ciudades, como término de las fiestas desfilan representaciones de todas las cofradías, las procesiones de este día están llenas de color y alegría. Se mezclarán en los pasos de todos los colores que han desfilado a lo largo de la semana.

Para la celebración de la resurrección de Jesucristo, le informamos el horario de los siguientes templos:

Las actividades en la Catedral Basílica Santa María La Antigua: Resurrección del Señor a las 8 am., Procesión del Resucitado a las 9 am., y la Santa Misa a las 10 am.

En la Iglesia la Merced las misas serán: a las 7 am., 9 am., 11 am., 1 pm y 5 p.m. La Procesión: 9:00 a.m.

Mensaje del Padre Oriel Concepción, Director de Radio María en Panamá, para este tiempo pascual. pic.twitter.com/lC5Ito6f1O — Radio María Panamá (@radiomariapa) April 17, 2022

Fuente/Foto: CEP