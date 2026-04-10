El IFF Panamá 2026 impulsa el desarrollo audiovisual con referentes de la industria global

El Día de Industria del Festival Internacional de Cine de Panamá reunió a líderes de la Academia de Hollywood y festivales internacionales para fortalecer el ecosistema cinematográfico regional.
La Ciudad de las Artes se consolida como sede estratégica del IFF Panamá 2026
• Con más de 600 acreditados, el IFF Panamá 2026 celebró su jornada profesional enfocada en políticas públicas, sostenibilidad del sector y la conexión con audiencias globales.
(10/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Festival Internacional de Cine de Panamá inició su programa formativo con el IFF Panamá 2026 mediante la celebración del “Día de Industria”, evento desarrollado por primera vez en la Ciudad de las Artes. Esta jornada se consolidó como un punto de encuentro estratégico para el crecimiento del cine en la región, contando con la participación de figuras de la Academy of Motion Picture Arts and Sciences, Toronto International Film Festival (TIFF) y Cinema Tropical.
Apertura y visión institucional
Karla Quintero, directora del festival, destacó la activación de la Ciudad de las Artes como nueva sede y resaltó el respaldo recibido por el público en esta 14.ª edición. Según Quintero, la organización ha puesto un compromiso especial en los detalles para ofrecer una experiencia de alta calidad que fortalezca el vínculo entre el sector público, las organizaciones culturales y la Fundación IFF Panamá. El evento logró sumar más de 600 acreditaciones entre prensa, estudiantes y profesionales del sector.
Políticas públicas y sostenibilidad cinematográfica
En el conversatorio sobre políticas públicas, Sheila González y Arianne Benedetti, bajo la moderación de Pituka Ortega Heilbron, discutieron el rol del Estado en la industria. González señaló que es fundamental seguir produciendo cine de calidad y encontrar una voz propia mientras se trabaja en leyes para el sector. Por su parte, Benedetti enfatizó que la meta de Panamá no deben ser solo los incentivos económicos, sino el fortalecimiento de la «materia prima», refiriéndose a guiones con criterio y capacidad de conectar con el público global.
Formación especializada y mercado internacional
La agenda incluyó talleres técnicos como el de Will Khouri sobre la identificación de audiencias y la masterclass de Manuel Abramovich, quien analizó el hiperrealismo en el cine documental. En el ámbito comercial, Leslie Cohen compartió herramientas sobre negociación y adquisición de proyectos, subrayando los avances en visibilidad e inversión para el cineasta emergente.
La Academia y el camino hacia los Oscars
Angelica Cervantes ofreció una mirada interna a los procesos de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Cervantes explicó los requisitos de elegibilidad para las obras, que incluyen estrenos comerciales en Estados Unidos y criterios específicos para documentales y cortometrajes. Asimismo, destacó que la institución valora trayectorias de mérito indiscutible que demuestran un impacto excepcional en la industria global.
Distribución y cierre de la jornada
El futuro de la circulación del cine latinoamericano fue abordado por Carlos A. Gutiérrez, mientras que el cierre estuvo a cargo de un panel sobre criterios de selección en festivales, moderado por Karla Quintero con la participación de Diana Cadavid, Itzel Martínez y Lester Rivé. Los especialistas recomendaron a los cineastas conocer el perfil de cada festival para diseñar estrategias de circulación efectivas.
Las actividades de la 14.ª edición del festival continuarán hasta el 12 de abril de 2026 en sedes como el Teatro Nacional, el Museo del Canal, Ciudad del Saber, el Biomuseo y el Complejo Deportivo Torrijos-Carter.
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