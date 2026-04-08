Cine es Vida: El festival IFF Panamá 2026 revela agenda de proyecciones y eventos

IFF Panamá 2026 anuncia programación oficial para su edición de abril

• El Festival Internacional de Cine de Panamá (IFF Panamá) presenta su programa de medios para la edición 2026, que se llevará a cabo del 9 al 12 de abril bajo el lema «Cine es Vida».

(08/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad, Panamá.- La organización del Festival Internacional de Cine de Panamá ha presentado de manera oficial su cronograma de actividades para el IFF Panamá 2026, evento que se desarrollará bajo el concepto «Cine es Vida» del 9 al 12 de abril. La programación para medios de comunicación detalla una variada oferta cinematográfica que incluye producciones nacionales e internacionales, así como espacios dedicados al fortalecimiento de la industria audiovisual en la región.

Inicio de actividades y gala de apertura

El festival arrancará el jueves 9 de abril con el «Día de Industria», que tendrá lugar en la Ciudad de las Artes a partir de las 09:00. Las proyecciones de largometrajes comenzarán formalmente el viernes 10 de abril con títulos como «Caja Rápida», dirigida por Jeico Castro Ferrari, y «Cabeza de Ratón» de Martin Proaño.

La agenda del viernes también incluye la presentación de «Esta Isla», una coproducción de Puerto Rico bajo la dirección de Lorraine Jones y Cristian Carretero. El punto culminante de la jornada será la Gala de Apertura en el Teatro Nacional a las 18:00, con la proyección de «Runa Simi», representante de Perú.

Programación de fin de semana y sedes principales

Durante el sábado 11 de abril, las actividades se dividirán entre la Ciudad de las Artes y el Teatro Nacional. En la mañana se proyectará «Cordillera de Fuego», del director Jayro Bustamante (Guatemala), seguida de «El Canto de las Manos» de María Valverde (Venezuela) y «Saloma» de Miguel I. González (Panamá).

La tarde del sábado contará con producciones panameñas como «En Busca del Indio Conejo» y «Cautiverio», además de la cinta de Abner Benaim, «Paraíso Tropical». También se presentarán «Sana y Salva» de Puerto Rico y «AKI» de Canadá.

Clausura y proyecciones finales

El cierre del IFF Panamá 2026 se llevará a cabo el domingo 12 de abril. La jornada iniciará en el Teatro Nacional con «El Viaje del Kokorrdit», dirigida por Guido Bilbao y Elio B. Cunampio. A las 16:00, se celebrará la Gala de Clausura con la película «Milly: Reina del Merengue».

Finalmente, la última proyección registrada en el programa será «Belén», de la directora Dolores Fonzi, programada para las 18:45 en la Ciudad de las Artes. La organización invita a los interesados a consultar la cartelera completa y detalles adicionales a través de su portal oficial.