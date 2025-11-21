Festival Hayah 2025 arranca en Ciudad de Panamá con enfoque en cortometrajes nacionales

La décimo séptima edición del Hayah Festival Internacional de Cortometrajes de Panamá inició en La Manzana, Santa Ana, reuniendo a la comunidad cinematográfica para celebrar el formato corto como base de la industria nacional.
Inauguración oficial del Hayah 2025 destaca crecimiento del cine panameño
• Con una programación que incluye 51 cortometrajes y el programa educativo Hayah Connect 2025, el festival subraya su papel esencial en abrir puertas y proyectar el talento panameño.
(21/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- La décimo séptima edición del Hayah 2025, el Festival Internacional de Cortometrajes de Panamá, celebró su inauguración oficial anoche en una velada llevada a cabo en La Manzana, en el sector de Santa Ana. El evento reunió a cineastas, invitados especiales, medios de comunicación y entusiastas del séptimo arte, marcando el inicio de una semana dedicada a la creatividad cinematográfica del país.
Reconocimiento al Impulso del Cine Nacional
La ceremonia de apertura contó con la participación de Emy Polo, en representación de la Dirección de Cine del Ministerio de Cultura, y de Gabriela Boza, de EGEDA Panamá. Ambas destacaron el compromiso de sus respectivas entidades con el crecimiento y la proyección del cine panameño, haciendo hincapié en la importancia de generar oportunidades para las nuevas generaciones de realizadores.
Mariel García Spooner, directora del festival, tomó la palabra para subrayar el notable crecimiento del cine a nivel nacional y el rol fundamental que desempeña el formato del cortometraje dentro de la industria. Según García Spooner, el corto es, para la mayoría de los creadores, el primer punto de contacto con la producción cinematográfica, sirviendo como un espacio clave para el surgimiento de productores, directores, guionistas y equipos que buscan definir su voz artística.
Proyección y Formación de Talento
Por este motivo, festivales como el Hayah 2025 son considerados esenciales para abrir puertas, fortalecer la comunidad cinematográfica y proyectar el talento panameño hacia nuevas plataformas.
Esta edición presenta una selección oficial que incluye 51 cortometrajes y videoclips de procedencia nacional e internacional. Además de las proyecciones, el festival incluye el programa educativo Hayah Connect 2025, una plataforma que ofrecerá talleres, diversas charlas y un Encuentro de Industria en colaboración con Tantalo, con el objetivo de fomentar la formación y el networking.
La agenda de proyecciones se llevará a cabo en Cinépolis El Dorado el jueves, viernes, sábado y domingo. Adicionalmente, el público tendrá la oportunidad de participar en charlas gratuitas en la Ciudad de las Artes este sábado, con un horario de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.
La noche de inauguración concluyó con una celebración en La Manzana, donde los asistentes disfrutaron de cócteles cortesía de Bacardi y la gastronomía de Mahalo, en un ambiente festivo que dio inicio a una edición enfocada en impulsar la creatividad y robustecer la comunidad del cine en el país. El festival continuará durante toda la semana con sus proyecciones, conversatorios y actividades abiertas al público.
Los aliados que hacen posible la realización del festival son: Ministerio de Cultura, Ciudad de las Artes, Cinépolis, Copa Airlines, ASDAP, EGEDA, Agua Cristalina, Cangrejo Radio, Riande Urban Hotel, BierGarten, Tacos La Neta, NUMO, Tantalo, Antiburger, Restaurante Yenny y su red de medios.
Para obtener más información, los interesados pueden visitar www.hayahconnect.com.
