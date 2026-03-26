El Aeropuerto Internacional de Tocumen se transforma en galería de arte panameño

• Una muestra colectiva que reúne fotografía e instalaciones de tres destacados artistas panameños invita a los viajeros a explorar la diversidad, la memoria y la biodiversidad del país.

(26/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad, Panamá.- El Aeropuerto Internacional de Tocumen se ha convertido en el escenario de una significativa intervención artística que reúne el trabajo de Sandra Eleta, José Braithwaite y Rafael Álvarez. A través de la fotografía y la instalación, esta muestra invita a residentes y viajeros internacionales a descubrir las historias, memorias y territorios que definen a Panamá como un punto de encuentro cultural clave en la región. La iniciativa cuenta con el apoyo del Museo de Arte Contemporáneo (MAC Panamá) y CAF -banco de desarrollo de América Latina y el Caribe-.

Esta acción cultural se desarrolló en el contexto del Festival de Ideas CAF “Voces por nuestra región”, funcionando como antesala del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026.

Memoria documental y arqueología urbana

La exhibición destaca la trayectoria de Sandra Eleta, figura esencial de la fotografía documental latinoamericana. Su instalación presenta 12 piezas de las décadas de 1970 y 1980, centradas en la visibilización y dignidad de las comunidades indígenas y afrodescendientes del istmo.

Por su parte, José Braithwaite presenta Inside Outside (2022), una obra construida con madera, zinc y objetos recolectados en los barrios de Santa Ana y El Chorrillo. Esta pieza propone una «arqueología de lo cotidiano», reconstruyendo fragmentos de viviendas y memorias colectivas que persisten a pesar de las transformaciones urbanas de la ciudad.

Biodiversidad y experiencia sensorial

El artista Rafael Álvarez aporta la obra Analusis (2026), concebida específicamente para el Aeropuerto Internacional de Tocumen. La instalación utiliza un lenguaje visual contemporáneo para evocar los ecosistemas y paisajes panameños, transformando el tránsito habitual de la terminal aérea en un momento de pausa y contemplación sobre la riqueza natural del territorio.

La presencia de estas obras en el Hub de las Américas reafirma el papel del arte como herramienta de diálogo y vehículo para proyectar la identidad multicultural de Panamá ante el mundo. La colaboración entre el MAC Panamá y CAF busca, mediante este programa de circulación cultural, que el primer contacto del visitante con el país sea una experiencia sensorial y educativa profunda.

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