El Aeropuerto Internacional de Tocumen se transforma en galería de arte panameño

El Aeropuerto Internacional de Tocumen se transforma en galería de arte panameño
El Aeropuerto Internacional de Tocumen se transforma en galería de arte panameñoAeropuerto Internacional de Tocumen

Con el respaldo de CAF y el MAC Panamá, esta intervención artística convierte las áreas de tránsito en un espacio de reflexión sobre la identidad y el patrimonio cultural del istmo.

Intervención artística en el Aeropuerto Internacional de Tocumen destaca la cultura nacional

• Una muestra colectiva que reúne fotografía e instalaciones de tres destacados artistas panameños invita a los viajeros a explorar la diversidad, la memoria y la biodiversidad del país.

(26/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad, Panamá.- El Aeropuerto Internacional de Tocumen se ha convertido en el escenario de una significativa intervención artística que reúne el trabajo de Sandra Eleta, José Braithwaite y Rafael Álvarez. A través de la fotografía y la instalación, esta muestra invita a residentes y viajeros internacionales a descubrir las historias, memorias y territorios que definen a Panamá como un punto de encuentro cultural clave en la región. La iniciativa cuenta con el apoyo del Museo de Arte Contemporáneo (MAC Panamá) y CAF -banco de desarrollo de América Latina y el Caribe-.

Esta acción cultural se desarrolló en el contexto del Festival de Ideas CAF “Voces por nuestra región”, funcionando como antesala del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026.

Memoria documental y arqueología urbana

La exhibición destaca la trayectoria de Sandra Eleta, figura esencial de la fotografía documental latinoamericana. Su instalación presenta 12 piezas de las décadas de 1970 y 1980, centradas en la visibilización y dignidad de las comunidades indígenas y afrodescendientes del istmo.

Por su parte, José Braithwaite presenta Inside Outside (2022), una obra construida con madera, zinc y objetos recolectados en los barrios de Santa Ana y El Chorrillo. Esta pieza propone una «arqueología de lo cotidiano», reconstruyendo fragmentos de viviendas y memorias colectivas que persisten a pesar de las transformaciones urbanas de la ciudad.

Biodiversidad y experiencia sensorial

El artista Rafael Álvarez aporta la obra Analusis (2026), concebida específicamente para el Aeropuerto Internacional de Tocumen. La instalación utiliza un lenguaje visual contemporáneo para evocar los ecosistemas y paisajes panameños, transformando el tránsito habitual de la terminal aérea en un momento de pausa y contemplación sobre la riqueza natural del territorio.

La presencia de estas obras en el Hub de las Américas reafirma el papel del arte como herramienta de diálogo y vehículo para proyectar la identidad multicultural de Panamá ante el mundo. La colaboración entre el MAC Panamá y CAF busca, mediante este programa de circulación cultural, que el primer contacto del visitante con el país sea una experiencia sensorial y educativa profunda.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo:

Gen Z Pout: El gesto que redefine el marketing en 2026

Deja un comentario

Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos estan marcados con *

Cancel reply

Opinión

330x2801

Últimas Noticias

Deportes

Sobre Panama24Horas.com.pa

Panama24Horas.com.pa es el periódico digital de noticias lider de Panamá. Actualidad de Panamá

Javier Parada Granados

Ciudad de Panamá, Distrito de Panamá

Phone & Fax

Telef. 507 60700705
Celu. 507 61370849

Síguenos en nuestras redes sociales

Últimas Noticias

PR Nweswire

Copyright 2016 panama24horas.com.pa | Diseño Web :: InternacionalWeb