Jesús Martínez García gana el XLV Premio Mundial Fernando Rielo de Poesía Mística

Sacerdote español Jesús Martínez García premiado por su poesía mística

• El Jurado otorgó también Mención de Honor a Carta desde la sombra de las glicinas, del poeta Ham Muk de Corea del Sur, en un certamen que congregó a 435 poetas de 30 países.

(10/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Barcelona, España.- El escritor y sacerdote Jesús Martínez García (Segovia, España, 1957) ha sido proclamado ganador del XLV Premio Mundial Fernando Rielo de Poesía Mística por su obra Contemplaciones. La distinción fue otorgada en un acto público celebrado este martes, 9 de diciembre, en la Universidad CEU Abat Oliba en Barcelona.

Reconocimiento a la Poesía Transformadora

El Premio, que este año reunió a 435 poetas procedentes de 30 países, destacó la calidad de las obras presentadas. El Jurado, presidido por D. Luís Casasús, Presidente de la Fundación Fernando Rielo, agradeció el «esmero en intentar donar y expresar poéticamente lo mejor de sí mismos» de todos los concursantes.

Casasús afirmó en su mensaje que toda poesía verdadera es transfiguradora, pues «crea realidad, transformando la realidad misma y al lector». Subrayó que los poemarios finalistas dejan una «marca luminosa», ya que el lector «no sale indemne de su lectura».

Mención de Honor y Entrega del Galardón

La Mención de Honor del XLV Premio Mundial Fernando Rielo de Poesía Mística fue destacada por unanimidad al poemario Carta desde la sombra de las glicinas, del poeta Ham Muk, de Corea del Sur.

La entrega del premio, consistente en una medalla conmemorativa y la dotación en metálico, estuvo a cargo de Marcin Kazmierczak, presidente del acto, y Luis Casasús. Tras recibir el galardón, el ganador, Jesús Martínez García, ofreció una lectura de algunos poemas seleccionados de su obra Contemplaciones.

El acto de premiación contó con la presencia de destacadas personalidades como el Vicerrector de CEU Universitat Abat Oliba, Marcin Kazmierczak Lach; Guillermo Serés, de la Real Academia Española por Cataluña; el compositor Alejandro Civilotti Carvalho, Mención de Honor en el XI Premio Internacional de Música Sacra Fernando Rielo; y la ganadora de la pasada edición, Andrea Rodríguez Prat. La ceremonia concluyó con un Ateneo Poético-Musical que incluyó la recitación de poemas «escritos a Dios» por miembros de la universidad y una pieza musical interpretada al piano.

El Autor y su Obra Ganadora

Jesús Martínez García es Licenciado en Derecho y Teología, y Doctor en Filosofía Eclesiástica con una tesis enfocada en metafísica. Es sacerdote del Opus Dei y actualmente desempeña su labor pastoral en Zaragoza. Ha publicado una decena de libros sobre espiritualidad y ha sido finalista de este mismo premio en ediciones anteriores (2002, 2013 y 2021).

Respecto a Contemplaciones, el autor la describe como «retazos de contemplación». La obra reúne composiciones que funcionan como una meditación poética sobre la presencia de Dios, la cual es percibida como paradójica, oculta y cercana simultáneamente. De esta meditación surgen los poemas como «balbuceos amorosos» que expresan con profunda hondura el anhelo por el Absoluto.

