La Compañía Flamenco Panamá regresa al Teatro Pacific en octubre con un nuevo espectáculo internacional, FlamencaMente

(13/Sep/2022 – web) Panamá.- FlamencaMente, es la nueva propuesta artística de Compañía Flamenco Panamá, donde el cuerpo y la mente se hilvanan, se conectan, se entrelazan. Se integran en un compás que se hace latido, en un rasgueo que se hace desplante, en un ayeo que se hace movimiento. El cuerpo en su propio lenguaje, en un vaivén constante de emociones, entreteje un estilo artístico capaz de crear, de conmover, de cautivar.

FlamencaMente, dirigido por Fabian González y Paola Tamayo nos presenta una puesta en escena que deslumbrara en todos los sentidos, directo desde España a el cantante Pedro Obregón y el guitarrista Fernando de la Rúa. Además, y por primera vez en Panamá también de España la reconocida bailaora “La Popi”, la participación y debut de la Compañía Junior, niñas de entre 10 y 12 años, quienes se están formando para ser el relevo generacional, con una preparación ardua y amplia, acompañados de música en vivo por los panameños Valo Jorge en la percusión y como segunda guitarra Vicente Carrasco.

Los boletos están a la venta a través de la página web https://panatickets.boletosenlinea.events/ o en la academia Flamenco Panamá a través del número 6257-2862. Son 2 funciones únicamente para todo público, sábado 01 de octubre a las 7:00 p.m. y domingo 2 de octubre a las 6:00 p.m. en la Sala 1 del Teatro Pacific.

Entrada general con asientos numerados $35.00 (Impuestos incluidos).

“La Popi” y su larga trayectoria como docente presenta:

Como parte de la formación educativa de la Maestra y Bailaora “La Popi”, Compañía Flamenco Panamá estará realizando del 24 al 26 de septiembre cursos nivel inicial-medio por Tangos Extremeños y nivel medio-alto por Seguiriyas, acto para todo público, con o sin experiencia.

Cupos limitados por reserva al número 6257-2862

Porque así es el flamenco, una manera de sentir, de expresar, de cantar, de tocar, de bailar… y entre tantas maneras posibles, siempre hallaremos la forma de hacerlo ¡FlamencaMente!

Sobre los artistas internacionales invitados:

“LA POPI”: Bailaora de flamenco. A lo largo de su carrera ha colaborado en grandes compañías y con artistas de la talla de, El Güito, Manolete, Blanca del Rey, Carmela Greco, Rafael Amargo, Joaquín Grillo, Carmen Cortés, Alfonso Losa, Manuel Liñán, Marco Flores, Olga Pericet. Con todos ellos ha recorrido los teatros y festivales de mayor relevancia del panorama artístico, sirvan como ejemplo el Festival de Jerez, Festival de Alburquerque, Teatro Chatelet de París, Irvine Barclay Theater de California.

Tiene además una larga trayectoria como docente, durante una época impartiendo clases en la escuela Marta de La Vega, posteriormente cursos y clases magistrales por diversos lugares del mundo desde hace más de dos décadas. Sus últimas colaboraciones han sido en el Conservatorio Superior de Danza María de Ávila de Madrid y The University of New Mexico junto con National Institute of Flamenco de Alburquerque (New Mexico), como maestra invitada.

En la actualidad trabajo como solista en diversos tablaos de Madrid y Barcelona como Las Carboneras, Villa Rosa, Los Porches y el Teatro Flamenco de Madrid

PEDRO OBREGÓN, (Córdoba-España). Cuenta con disco en solitario, “Sueño Flamenco”. Ha trabajado con los más grandes intérpretes del baile flamenco como Carmen La Talegona, Juan Andrés Maya, La Popi, La Truco, Antonio Canales, entre otros. Además, ha realizado diversas giras llevando la cultura española por el mundo a través del cante flamenco. Actualmente vive en Madrid donde trabaja en los principales tablaos de la ciudad y es profesor de cante para el baile en el Conservatorio Real de Danza de Madrid.

Tiene en su haber los siguientes premios: Primer Premio en el Concurso Local de Fernán Núñez (Córdoba), 1993. Primer Premio en la Primera Edición del Concurso de Jóvenes Flamencos de la Diputación de Córdoba, 1997. Primer Premio en el Concurso de la Peña Flamenca “Merengue de Córdoba”, en Córdoba, 1998. Primer Premio en Cantes de Málaga y Granada en el Concurso Nacional de Calasparra (Murcia), 1999. Premio al Mejor Cantaor Joven en el Concurso de Montalbán (Córdoba), 2000. Segundo Premio en el Concurso de Ubrique (Cádiz), 2000. Segundo Premio Memorial Camarón de la Isla en San Fernando (Cádiz), 2000.

FERNANDO DE LA RÚA, es un guitarrista nacido en Sao Paulo, Brasil, de padres españoles, que se traslada muy joven a la Ciudad de Madrid. Músico y compositor de los discos “Nuances” (2012) y “Aural” (2017), posee un lenguaje híbrido del flamenco con elementos armónicos de la música brasileña, creando temas originales para espectáculos con montajes coreográficos. Sus principales referencias artísticas y profesionales son el Centro de Arte Flamenco y Danza Española Amor de Dios o el Tablao Flamenco Las Carboneras.

Artistas con quienes ha actuado: La China, Manuel Reyes, Domingo Ortega, Inmaculada Ortega, Rocío Molina, Tacha, Ana Romero, Rafaela Carrasco, La Popi, Ángel Gabarre, Rafael Jiménez El Falo, Manuel Liñán, Sara Calero, Gema Caballero, Juañares, Alejandro Molinero, Marco Flores, Olga Pericet, Chelo Pantoja, Pedro Sanz, Jose Luis Montón, Pablo Suárez, Jesús Torres, entre otros.

Ha trabajado como guitarrista y compositor en el Teatro del Concertgebouw (Amsterdam), Teatro Albéniz (Madrid), Teatro Español (Madrid), Joyce Theatre (Nueva York), Teatro Shinjuku (Tokio), Teatro Victoria (Singapur), Real Coliseo de Carlos III (El Escorial), Café de la Danse (París), Kennedy Center (Washington DC), ONU Theatre (Nueva York), Sadler’s Wells Theatre (Londres), entre otros.

Actualmente es profesor especialista y docente en el Conservatorio Superior de Danza María de Ávila en Madrid, bajo la coordinación de Rafaela Carrasco, Isabel Bayón y Jesús Torres. Además, es profesor de guitarra y guitarrista en los cursos del Festival Flamenco de Stuttgart (Alemania) (2016-2019) bajo la dirección del bailaor y coreógrafo Miguel Ángel Espino.

Vía Larisa