La Orquesta Sinfónica Nacional de Panamá interpretará la Quinta de Mahler en concierto imperdible

La Orquesta Sinfónica Nacional de Panamá interpretará a Mahler en el Teatro Nacional

El Teatro Nacional se prepara para recibir a la Orquesta Sinfónica Nacional de Panamá en un concierto de alto nivel que enaltece la escena musical del país.

(8/Jul/2025 – web – Panama24Horas) Panamá.- El Patronato del Teatro Nacional anunció en la primera edición de “Café con el Nacional” un evento que promete marcar un hito en la agenda cultural panameña. El próximo 10 de julio, la Orquesta Sinfónica Nacional de Panamá se presentará en el emblemático Teatro Nacional con la interpretación magistral de la Quinta Sinfonía de Gustav Mahler, bajo la batuta del reconocido director Raúl Miguel Rodríguez y la participación especial del virtuoso trompetista Sebastián Gil.

Fundada el 27 de mayo de 1941 por el maestro Hebert De Castro, la Orquesta Sinfónica Nacional de Panamá ha sido pieza fundamental en el desarrollo musical del país. Con más de ocho décadas de historia, representa hoy la cúspide del talento sinfónico formado localmente.

Este concierto ofrecerá al público panameño la oportunidad de experimentar la intensidad emocional de una obra icónica: la Quinta Sinfonía de Mahler, compuesta en 1904, célebre por su riqueza instrumental y profundidad expresiva.

La velada contará con la intervención de Sebastián Gil, destacado trompetista de las Islas Canarias, cuyo repertorio transita entre la música clásica y el jazz. Gil es director artístico de la Gran Canaria Big Band y del Festival Internacional de Trompeta de Maspalomas, así como miembro de la reconocida agrupación Ten Of The Best.

Junto a él, el maestro Raúl Miguel Rodríguez, de nacionalidad española, aportará su vasta experiencia como director, avalado por una trayectoria internacional y premios en concursos de dirección de alto nivel. Rodríguez es actualmente director del MIT Jazz Festival y discípulo del maestro George Pehlivanian.

Este encuentro será una cita imperdible para los amantes de la música sinfónica y una celebración del talento internacional en uno de los escenarios más prestigiosos del país.