La Sinfonía de los Animales une a la Orquesta Filarmónica de Panamá y la literatura de Dan Brown

La Sinfonía de los Animales une a la Orquesta Filarmónica de Panamá y la literatura de Dan Brown
La Sinfonía de los Animales une a la Orquesta Filarmónica de Panamá y la literatura de Dan BrownSertv

Una colaboración entre el Ministerio de Cultura, el Despacho de la Primera Dama y Sertv lleva a los hogares panameños un concierto magistral dirigido por el maestro Tony Delgado.

Ministerio de Cultura y Sertv presentan concierto interactivo La Sinfonía de los Animales

• El especial televisivo fusiona la música clásica de la Orquesta Filarmónica de Panamá con la narrativa del autor Dan Brown y la participación de la artista Olga Sinclair.

(14/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Sistema Estatal de Radio y Televisión (Sertv), en conjunto con el Ministerio de Cultura y el Despacho de la Primera Dama, anunció la presentación del especial televisivo titulado La Sinfonía de los Animales. Esta producción representa una colaboración sin precedentes en la que la literatura y la música clásica se entrelazan para ofrecer una propuesta cultural de alto nivel dirigida a toda la familia.

Un encuentro entre música y literatura

El eje central de este magistral concierto es la interpretación de la Orquesta Filarmónica de Panamá, bajo la batuta del maestro Tony Delgado. La obra se fundamenta en el exitoso libro infantil escrito por el autor de ventas internacionales Dan Brown. El proyecto ha sido diseñado como una experiencia interactiva que trasciende el formato tradicional, integrando narrativa envolvente, ilustraciones detalladas y enigmas que complementan las piezas musicales.

Participación de figuras internacionales y locales

La gala televisiva contará con una intervención de gran relevancia, destacando la narración del propio autor, Dan Brown, quien guiará al espectador a través de su obra. Junto a él, participará la icónica artista panameña Olga Sinclair, aportando su prestigio y visión artística a este escenario donde convergen diversas disciplinas creativas para enriquecer la identidad cultural panameña.

Horario de transmisión

El público podrá disfrutar de este espectáculo sonoro y visual, que destaca por su originalidad y capacidad de captación, el próximo sábado 16 de mayo. La emisión de este gran especial está programada para las 10:30 p.m. a través de la señal de Sertv, invitando a la audiencia a dejarse cautivar por la armonía entre el arte pictórico y la ejecución orquestal.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo:

Empleos Panamá impulsa nuevas vacantes laborales en diversas provincias del país

Deja un comentario

Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos estan marcados con *

Cancel reply

Opinión

330x2801

Últimas Noticias

Deportes

Sobre Panama24Horas.com.pa

Panama24Horas.com.pa es el periódico digital de noticias lider de Panamá. Actualidad de Panamá

Javier Parada Granados

Ciudad de Panamá, Distrito de Panamá

Phone & Fax

Telef. 507 60700705
Celu. 507 61370849

Síguenos en nuestras redes sociales

Últimas Noticias

PR Nweswire

Copyright 2016 panama24horas.com.pa | Diseño Web :: InternacionalWeb