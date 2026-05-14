La Sinfonía de los Animales une a la Orquesta Filarmónica de Panamá y la literatura de Dan Brown

Una colaboración entre el Ministerio de Cultura, el Despacho de la Primera Dama y Sertv lleva a los hogares panameños un concierto magistral dirigido por el maestro Tony Delgado.
Ministerio de Cultura y Sertv presentan concierto interactivo La Sinfonía de los Animales
• El especial televisivo fusiona la música clásica de la Orquesta Filarmónica de Panamá con la narrativa del autor Dan Brown y la participación de la artista Olga Sinclair.
(14/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Sistema Estatal de Radio y Televisión (Sertv), en conjunto con el Ministerio de Cultura y el Despacho de la Primera Dama, anunció la presentación del especial televisivo titulado La Sinfonía de los Animales. Esta producción representa una colaboración sin precedentes en la que la literatura y la música clásica se entrelazan para ofrecer una propuesta cultural de alto nivel dirigida a toda la familia.
Un encuentro entre música y literatura
El eje central de este magistral concierto es la interpretación de la Orquesta Filarmónica de Panamá, bajo la batuta del maestro Tony Delgado. La obra se fundamenta en el exitoso libro infantil escrito por el autor de ventas internacionales Dan Brown. El proyecto ha sido diseñado como una experiencia interactiva que trasciende el formato tradicional, integrando narrativa envolvente, ilustraciones detalladas y enigmas que complementan las piezas musicales.
Participación de figuras internacionales y locales
La gala televisiva contará con una intervención de gran relevancia, destacando la narración del propio autor, Dan Brown, quien guiará al espectador a través de su obra. Junto a él, participará la icónica artista panameña Olga Sinclair, aportando su prestigio y visión artística a este escenario donde convergen diversas disciplinas creativas para enriquecer la identidad cultural panameña.
Horario de transmisión
El público podrá disfrutar de este espectáculo sonoro y visual, que destaca por su originalidad y capacidad de captación, el próximo sábado 16 de mayo. La emisión de este gran especial está programada para las 10:30 p.m. a través de la señal de Sertv, invitando a la audiencia a dejarse cautivar por la armonía entre el arte pictórico y la ejecución orquestal.
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