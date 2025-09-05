Presentan libro de fotografía para celebrar la biodiversidad de Akumal y Tulum

Fotógrafos de Quintana Roo lanzan libro para la conservación de la biodiversidad local

En el marco del 50 aniversario de Grupo Piñero, se presentó el libro fotográfico Akumal: Paraíso Secreto en Tulum , una obra que busca sensibilizar sobre la importancia de proteger la biodiversidad de la región.

Los fotógrafos quintanarroenses Cecilia Gutiérrez Navarro y Mizael Palomeque publicaron un libro que documenta la belleza natural de la zona de Akumal y Tulum, con la venta de la obra destinada a proyectos de conservación.

(05/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Tulum, México.- En una celebración por el 50 aniversario de Grupo Piñero, se presentó el libro de fotografía Akumal: Paraíso Secreto en Tulum, una obra que rinde homenaje a la rica biodiversidad de Akumal y la región de Tulum. El libro, creado por los fotógrafos locales Cecilia Gutiérrez Navarro y Mizael Palomeque de Ba’alche Fotografía, busca sensibilizar y promover la protección de los ecosistemas del Caribe mexicano a través de imágenes impactantes.

Inspirados en la cultura maya y la creencia en el poder de la narración, los autores fundaron Ba’alche Fotografía con el propósito de contar las historias de los ecosistemas del Caribe, desde la selva hasta el mar, para generar una conexión emocional que impulse el cambio. Según Mizael Palomeque, la fotografía “nos permite mostrar la belleza de lo que tenemos, y eso es fundamental para que las personas entiendan la importancia de protegerlo”.

La publicación no solo celebra la belleza natural, sino que también tiene un propósito benéfico. Álvaro Moya, director general de Tulum Country Club, destacó que el proyecto refuerza la misión de demostrar que el desarrollo turístico puede convivir en armonía con la naturaleza. Los fondos recaudados de la venta del libro y de una exposición fotográfica que acompañó el evento serán donados a la Fundación Eco-Bahía y Ba’alche Proyecto Azul para fortalecer sus programas de conservación.

Luis Verdín, gerente de la Fundación Eco-Bahía, expresó su gratitud y subrayó que lo recaudado permitirá impulsar sus esfuerzos en la conservación de la biodiversidad y la educación ambiental. La Fundación, con más de 20 años de experiencia, trabaja en la Riviera Maya, promoviendo la idea de que “solo se protege lo que se conoce y se ama”.

La iniciativa de reforestación está transformando la ecología local: Proyecto de reforestación en Chiriquí transforma ecosistema

El libro se encuentra disponible para su adquisición en el Tulum Country Club. Además, las fotografías de la exposición estarán a la venta hasta el 4 de octubre para quienes deseen apoyar directamente la causa. Es un llamado a la acción para cuidar y preservar el paraíso natural de la región para las futuras generaciones.