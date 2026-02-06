Litocráneos: El arte urbano de México se transforma en piezas de colección íntimas

Mexicráneos presenta Litocráneos para redefinir el coleccionismo de autor en la Semana del Arte

• En el marco de la Semana del Arte 2026, los Litocráneos surgen como una opción de coleccionismo exclusivo que combina tradición cultural con las tendencias globales del mercado de Art Toys.

(06/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de México, México.- La Semana del Arte en la Ciudad de México se ha consolidado como un motor fundamental para la industria creativa en América Latina, detonando nuevas formas de interacción entre el público y las obras. En este contexto, el proyecto Mexicráneos, reconocido desde 2017 como la exposición itinerante de arte urbano más relevante de la región, presenta los Litocráneos, una propuesta que traslada la monumentalidad del arte público a un formato de colección personal.

Del arte urbano al coleccionismo de autor

Tras el éxito de las exhibiciones monumentales en Paseo de la Reforma, que han convocado a más de ocho millones de visitantes, y su expansión a ciudades como París, Madrid y Houston, la organización ha decidido acercar la creatividad de sus artistas a formatos más íntimos. Los Litocráneos son piezas de formato menor (27 cm de alto x 24 cm de ancho) intervenidas por los mismos creadores que participan en las muestras a gran escala, conservando la esencia conceptual de las obras originales.

Odette Paz, curadora de arte en Mexicráneos, señala que estas piezas representan una forma de llevar el arte a una escala personal sin perder la potencia simbólica. Cada ejemplar es único e irrepetible, diseñado para integrarse en la vida cotidiana como un objeto artístico con identidad propia, uniendo la historia y la memoria con el lenguaje contemporáneo.

Tendencias y mercado cultural

La propuesta de los Litocráneos se alinea con un contexto global donde el mercado de figuras de colección y Art Toys proyecta un crecimiento anual del 12.5% hacia el año 2030. Este fenómeno es impulsado por un coleccionismo adulto que busca piezas con narrativa cultural y autoría definida. Según datos del sector, el interés de los jóvenes por adquirir objetos que apoyen proyectos locales refuerza el valor de esta iniciativa mexicana.

La colección actual cuenta con obras destacadas como “Sin despertar” de José Antonio Gurtubay, “Introspección” de Cecilia Maafs y “Sangre Arcoíris” de Alejandro Pinpon. También se incluyen propuestas que exploran lo ancestral y la cultura pop, como la “Serie de Tecuan” de Israel Zurita y “¡Papaya de Celaya!” de Anniemal.

Presencia en la Semana del Arte 2026

Durante la Semana del Arte 2026, estas piezas se posicionan como un puente entre el legado del arte público y el universo del lifestyle. Los Litocráneos están disponibles en Casa Milán, ubicada en la Colonia Juárez de la Ciudad de México, así como a través de sus plataformas digitales, donde se ofrece información detallada sobre la disponibilidad y la trayectoria de los artistas participantes.

