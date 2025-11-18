El MAC Panamá activa la memoria del museo con performance y conversatorio en «Volver al Archivo»

Panamá: Expertos debaten el «Mal de archivo» en conversatorio sobre la memoria del museo

• La jornada se enfoca en repensar las posibilidades del archivo institucional mediante intervenciones públicas, destacando la conexión entre tradiciones comunitarias (Ocú) y la memoria del museo.

(18/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El proyecto «Volver al Archivo», una iniciativa del Museo de Arte Contemporáneo (MAC Panamá), celebra su tercera edición con una jornada de estudio, discusión y activación mediante intervenciones públicas. El objetivo central de este proyecto es repensar las posibilidades, los desvíos y la esencia de la memoria del museo y el archivo institucional a través de gestos públicos, afectivos y poéticos.

Performance que Activa la Memoria Comunitaria

La jornada dará inicio con la performance «Temporada de tamarindos (Ocú monumento ambulante)», creada por el artista Joaquín Carrizo. Este recorrido performativo busca activar la vitalidad de las tradiciones comunitarias al trasladar a la ciudad una iteración del Festival Nacional del Manito de Ocú.

La performance está concebida como un «monumento ambulante» que iniciará su trayecto a las 11:00 am en la Plaza Santa Ana. El recorrido continuará a lo largo de la Avenida Central, tejiendo una memoria colectiva y vinculándose con intervenciones realizadas en los alrededores del museo, hasta finalizar en el MAC Panamá, ubicado en Ancón. La participación en esta actividad es gratuita.

Conversatorio: Mal de archivo en Panamá

Para complementar la activación pública, se realizará el conversatorio «Mal de archivo en Panamá» a las 2:00 pm en la sede del MAC Panamá, en Ancón. La conversación girará en torno a las prácticas archivísticas en el país, buscando pensar colectivamente cómo se configura el impulso de archivar desde el contexto panameño y su impacto en la memoria del museo.

El conversatorio contará con la participación de un panel de expertos:

• Ingmar Herrera, Director en la Fundación del Sonido.

• Georgina Tovar, Documentalista y gestora de archivos del Grupo Experimental de Cine Universitario (GECU).

• Juliana Barría, Jefa de Digitalización de la Biblioteca Nacional de Panamá.

El diálogo será moderado por Liz Lasso.

Ambos eventos son de acceso gratuito y representan una oportunidad para la comunidad de interactuar directamente con la memoria del museo y el contexto cultural del país. El proyecto «Volver al Archivo» es posible gracias al apoyo de Mercantil Banco Panamá. Se recomienda a los interesados confirmar su asistencia.