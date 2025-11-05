MAC Panamá celebra la historia con exposiciones que enlazan arte, memorias y perspectivas femeninas

El MAC Panamá (Museo de Arte Contemporáneo) invita a celebrar la historia nacional con una agenda cultural que incluye tres exposiciones enfocadas en la identidad, la memoria compartida y las perspectivas femeninas.

Agenda de Noviembre: MAC Panamá presenta MUSA y El agua me ata a tu nombre

• La agenda de septiembre destaca MUSA, una muestra que reúne obras de artistas mujeres de Panamá y la región, y El agua me ata a tu nombre, una reflexión sobre la identidad a través del símbolo del agua.

(05/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El MAC Panamá (Museo de Arte Contemporáneo) ha anunciado su agenda para el mes de noviembre, un período de celebración de la historia nacional. El museo invita al público a visitar tres exposiciones que utilizan el arte como vehículo para enlazar la identidad, las sensibilidades femeninas y las memorias compartidas.

MUSA: Perspectivas Femeninas en el Arte

En alianza con el MAMM (Museo de Arte Moderno de Medellín) y el MAC Panamá, se presenta MUSA, una exposición que enlaza miradas y sensibilidades femeninas a través de una selección de obras. La muestra reúne trabajos de artistas mujeres de Panamá, Colombia y la región, trazando diálogos cruciales sobre la creación y las memorias compartidas entre estos territorios.

El Agua Me Ata a Tu Nombre: Identidad Sin Fronteras

Bajo la premisa de que «el agua no conoce fronteras, pero sí guarda memorias», la exposición El agua me ata a tu nombre invita a una profunda reflexión. A través de preguntas como «¿qué identidades nos componen?» y «¿qué historias nos definen?», la muestra utiliza el color azul –símbolo de los océanos y la nostalgia– como un hilo conductor que conecta orígenes y memorias que unen a la región.

60+1: La Historia de un Museo con Resiliencia

El MAC Panamá celebra su propia trayectoria con la exposición «60+1. El pequeño gran museo de Ancón». Esta muestra es un recorrido íntimo que celebra más de seis décadas de arte contemporáneo, comunidad y resiliencia. La exposición revela las raíces del museo y los lazos creativos y afectivos que han sido clave en su contribución a la historia cultural del país.

