MAC Panamá abre convocatorias gratuitas para formación artística y el Premio de Arte Joven 2026

El Museo de Arte Contemporáneo de Panamá mantiene abiertas dos convocatorias de participación gratuita enfocadas en la formación profesional y el impulso de nuevas trayectorias artísticas.
Programas de profesionalización y premios ofrece el MAC Panamá a la comunidad artística
• Artistas visuales y jóvenes creadores podrán aplicar a programas que incluyen tutorías especializadas, incentivos económicos de hasta 7,000 balboas y residencias internacionales.
(22/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El MAC Panamá anunció la apertura de dos importantes convocatorias de participación gratuita dirigidas a la comunidad creativa. Estas iniciativas buscan fortalecer la profesionalización de las prácticas artísticas, curatoriales y de gestión cultural, ofreciendo espacios de formación contemporánea y proyección internacional para talentos en diversas etapas de su carrera.
La primera de ellas es MÉTODO, un programa anual de formación organizado por el MAC Panamá en colaboración con el CCE – Casa del Soldado. En esta edición, MÉTODO: Artístico cuenta con la tutoría de la artista Donna Conlon y Nuestra Colectiva, estableciéndose como un espacio de acompañamiento centrado en la experimentación y la retroalimentación de procesos creativos. Esta convocatoria permanecerá abierta hasta el 5 de mayo de 2026.
Formación y profesionalización artística
El programa MÉTODO está dirigido a artistas en formación o consolidados, mayores de 18 años, que posean una práctica visual activa y comprobable. El objetivo principal es brindar herramientas para el desarrollo de la gestión y producción cultural desde una visión contemporánea. Este esfuerzo es posible gracias al apoyo de la Fundación Causa Nuestra, entidad que impulsa los espacios de aprendizaje e intercambio desde las artes.
Segundo Premio de Arte Joven 2026
Por otro lado, el MAC Panamá mantiene vigente la convocatoria para el Segundo Premio de Arte Joven 2026, disponible hasta el 24 de mayo de 2026. Este certamen está diseñado para artistas entre 18 y 35 años, ya sean panameños o extranjeros residentes en el país, que se encuentren en las etapas iniciales de su trayectoria profesional.
El proyecto seleccionado en esta categoría recibirá un incentivo de 7,000 balboas destinados a producción y honorarios. Además, el beneficio incluye una residencia artística en Hangar, Barcelona, y la oportunidad de realizar una exposición individual en 2027 dentro de La Bóveda, el espacio del MAC Panamá dedicado a las nuevas voces del arte.
Este premio cuenta con el respaldo de Banco Mercantil, institución que colabora con el museo para fortalecer el vínculo entre los artistas y la comunidad. Los interesados en participar en cualquiera de los dos programas pueden consultar las bases y acceder a los formularios de aplicación a través de los canales oficiales de la institución.
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