MAC Panamá abre convocatorias para subasta y formación artística 2026

Desde la curaduría de su subasta anual hasta programas de formación y premios de producción, el MAC Panamá invita a la comunidad artística a postularse durante los meses de abril y mayo.
Museo de Arte Contemporáneo anuncia propuestas curatoriales para la Subasta MAC 2027
• El Museo de Arte Contemporáneo de Panamá lanza tres convocatorias clave destinadas a profesionales del arte, investigadores y creadores jóvenes para fortalecer el ecosistema cultural local.
(29/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El MAC Panamá ha anunciado la apertura de diversas convocatorias orientadas a fortalecer la sostenibilidad de su programación y activar el ecosistema artístico regional. Entre las iniciativas destaca la búsqueda de propuestas curatoriales para la Subasta MAC 2027, un pilar fundamental para el financiamiento de los programas públicos y educativos de la institución, cuya recepción de proyectos estará vigente del 24 de abril al 20 de mayo de 2026.
Curaduría para la Subasta MAC 2027
La invitación está dirigida a curadores, investigadores y profesionales de las artes interesados en desarrollar el concepto curatorial de la subasta que se realizará en marzo de 2027. La persona seleccionada trabajará con el equipo del museo en la estructura expositiva, la selección de obras y el catálogo. Esta posición contempla honorarios profesionales y un periodo de desarrollo que abarca desde junio de 2026 hasta abril de 2027.
Formación profesional a través de MÉTODO
Paralelamente, el MAC Panamá, en colaboración con el CCE – Casa del Soldado, mantiene abierta hasta el 5 de mayo la convocatoria para MÉTODO: Artístico. Este programa de formación anual se centra en la profesionalización de las prácticas contemporáneas bajo la tutoría de la artista Donna Conlon y Nuestra Colectiva. Está dirigido a artistas mayores de 18 años con práctica visual activa que busquen espacios de experimentación y retroalimentación, contando con el respaldo de la Fundación Causa Nuestra.
Segundo Premio de Arte Joven 2026
Como tercera iniciativa, el museo promueve el Segundo Premio de Arte Joven, cuya convocatoria cierra el 24 de mayo de 2026. Este certamen busca impulsar la trayectoria de artistas entre 18 y 35 años, ya sean panameños o residentes extranjeros. El proyecto ganador recibirá un fondo de 7,000 dólares para producción y honorarios, además de una residencia artística en Hangar, Barcelona.
La propuesta seleccionada culminará en una exposición individual durante el año 2027 en La Bóveda, espacio del MAC Panamá dedicado a las nuevas voces del arte. Este premio cuenta con el apoyo de Banco Mercantil para fortalecer el vínculo entre los creadores y la comunidad institucional. Los interesados en cualquiera de los programas pueden consultar las bases detalladas en los canales oficiales del museo.
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