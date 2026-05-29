El MAC Panamá celebra el mes de los museos con una edición especial de Abierto Para Todos

El Museo de Arte Contemporáneo de Panamá ofrecerá una jornada de acceso gratuito para todo público con talleres, experiencias sensoriales, danza y performances históricas.
El MAC Panamá rinde homenaje a Trixie Briceño con una exposición retrospectiva especial
• La iniciativa Abierto Para Todos cuenta con el respaldo de Bi Bank Panamá para impulsar la agenda educativa y el fortalecimiento del ecosistema cultural del país.
(29/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Museo de Arte Contemporáneo de Panamá, conocido como el MAC Panamá, invita a la ciudadanía a celebrar el mes de los museos con una edición especial de su programa Abierto Para Todos. El encuentro se llevará a cabo este domingo 31 de mayo en las instalaciones ubicadas en la calle San Blas, Ancón, con el objetivo de disfrutar en comunidad de una jornada de actividades, experiencias y nuevas formas de recorrer el museo. El evento es para todo público y contará con entrada sin costo.
Agenda de actividades y experiencias artísticas
La programación iniciará a las 10:00 a.m. con el Recorrido Comentado Especial, una actividad para todo público y de entrada libre donde se abordará el trasfondo de las exposiciones a partir de preguntas, espacios de conversación y nuevas formas de mirar las obras en sala.
Posteriormente, de 10:30 a.m. a 4:30 p.m., se presentará la performance titulada “6157 vidas”, a cargo de la artista Risseth Yangüez. Esta propuesta reinterpreta el registro histórico a través de un acto performático para honrar a los 6157 esclavos negros introducidos al istmo de Panamá por el asiento francés, utilizando 6157 repeticiones que transforman el agua en recuerdo para mantener vigentes estas historias en la memoria del país.
A las 11:00 a.m. se habilitará el taller de collage denominado Montaña del Recuerdo. En este espacio, cada participante elaborará una hoja personal mediante el uso de texturas, colores y fragmentos visuales para construir una montaña colectiva a partir de recuerdos individuales. De manera simultánea, de 11:00 a.m. a 5:00 p.m., los asistentes podrán degustar la propuesta gastronómica de Time to Eat.
Actividades vespertinas y talleres de movimiento
A partir de las 2:00 p.m. se desarrollará la experiencia sensorial Memorias que se sienten, un recorrido que explora la construcción de la identidad desde los sentidos, donde los aromas conectan los recuerdos, la memoria colectiva y la herencia afrodescendiente. También, en el horario de 2:00 p.m. a 5:00 p.m., estarán disponibles de forma gratuita las estaciones de Photobooth, para tomarse fotografías de recuerdo, y el área de Pintacritas para el disfrute familiar.
La jornada continuará a las 3:00 p.m. con el taller de danza Mi cuerpo es agua, una actividad de entrada libre con cupos limitados que requiere reserva previa. En este taller se invitará a explorar el movimiento, la improvisación y la escucha interna a través de ejercicios inspirados en el agua y sus distintas formas de fluir.
Este encuentro es posible gracias al acompañamiento de Bi Bank Panamá, institución cuyo apoyo impulsa las iniciativas educativas del MAC Panamá y contribuye al fortalecimiento del ecosistema cultural del país.
Exposición retrospectiva de Trixie Briceño
Como parte de la experiencia, los asistentes podrán visitar las exposiciones vigentes, entre las que destaca «Trixie Briceño: sistemas de lo maravilloso». Esta muestra retrospectiva está dedicada a Beatrix «Trixie» Briceño (1911–1985), considerada una figura pionera del arte contemporáneo panameño y una de las primeras artistas en introducir sensibilidades surrealistas en el país.
La exhibición reúne más de cincuenta pinturas provenientes de colecciones públicas y privadas, complementadas con materiales del Archivo MAC que permiten recorrer las distintas etapas de su producción. Asimismo, la exposición incorpora un diálogo con la artista digital panameña Ix Shells, cuya práctica se centra en el arte generativo y la experimentación audiovisual, y quien ha desarrollado una propuesta para este proyecto.
Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo:
Nayara Resorts redefine el turismo de lujo a través del concepto de bienestar integrado en la región
Deja un comentario
Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos requeridos estan marcados con *