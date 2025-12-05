El MAC Panamá lanza preventa de su primer libro coleccionable: Colección MAC Panamá, 105 Artistas

Un hito editorial: Colección MAC Panamá prepara libro de arte con 105 artistas

(05/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Museo de Arte Contemporáneo (MAC) Panamá ha anunciado la apertura de la preventa de su primer libro coleccionable de edición limitada, titulado 105 artistas en la Colección MAC Panamá. La publicación, escrita por Mónica Kupfer, se encuentra actualmente en imprenta y busca establecer un registro editorial completo de la vasta Colección MAC Panamá.

Este volumen, de tapa dura, reúne más de un centenar de obras originales que forman parte de la colección permanente del museo, abarcando medio siglo de prácticas artísticas contemporáneas. El museo destaca que la publicación ha sido concebida como una herramienta para explorar, conservar y compartir la historia artística panameña.

Un registro único y coleccionable

La institución resalta la singularidad de este libro como un hito editorial que va más allá de un catálogo común. La obra representa el primer registro editorial completo de la Colección MAC Panamá y una pieza coleccionable que preserva un legado de cincuenta años de creación artística. Su propósito es funcionar como un recorrido visual y reflexivo que proyecte las prácticas artísticas contemporáneas de Panamá hacia el mundo.

El libro está dirigido a los amantes del arte contemporáneo panameño, coleccionistas de libros de arte y cultura, y a quienes buscan apoyar la visibilidad y preservación de la memoria artística e histórica del país.

Detalles de la preventa y retiro

El libro está disponible en preventa por un costo preferencial de $65. Esta contribución especial es válida hasta el 30 de diciembre de 2025. El valor regular de la publicación será de $75.00.

Debido a que se trata de una edición limitada, el MAC Panamá insta a los interesados a asegurar su ejemplar lo antes posible.

El retiro de los libros adquiridos en preventa estará disponible a partir del 15 de diciembre en las sedes del museo en Ancón o en Casco Antiguo.

Adicionalmente, los miembros del programa Miembro 60+ del museo obtienen un descuento adicional del 10% en esta y en todas sus adquisiciones durante el año. El museo promueve la membresía como una forma de acceder a privilegios mientras se apoyan los programas del MAC.