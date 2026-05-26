MAC Panamá anuncia la propuesta ganadora del Concurso Internacional de Diseño para su nueva sede

El Museo de Arte Contemporáneo de Panamá culminó su concurso internacional de arquitectura seleccionando el proyecto conjunto de Palma + Taller TO para edificar su próximo espacio cultural.
Palma + Taller TO diseñarán la nueva sede del Museo de Arte Contemporáneo de Panamá
• La futura infraestructura estará ubicada en el corregimiento de San Francisco y funcionará como una plataforma viva, democrática y abierta a la ciudadanía y el territorio.
(26/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Museo de Arte Contemporáneo de Panamá (MAC Panamá) anunció la propuesta ganadora del Concurso Internacional para el diseño de su nueva sede, culminando un proceso que convocó a equipos de arquitectura de distintos países y consolidó una instancia de diálogo entre arte, arquitectura, ciudad y territorio. El concurso se desarrolló mediante un proceso abierto e internacional, con el objetivo de seleccionar una propuesta arquitectónica capaz de responder a las necesidades futuras del museo y a las particularidades urbanas y culturales del país.
La convocatoria recibió propuestas provenientes de distintos contextos geográficos y profesionales. México fue el país con la mayor cantidad de equipos participantes, lo que reflejó el alcance regional de la convocatoria y el interés internacional generado por el proceso impulsado por la institución. Tras las distintas etapas de evaluación, el jurado seleccionó la propuesta diseñada en conjunto por Palma + Taller TO.
Criterios de evaluación y selección
El jurado destacó especialmente la capacidad de la propuesta para integrar la arquitectura, el espacio público y la experiencia cultural, así como su relación con el entorno urbano y su visión del museo como una infraestructura cultural abierta y accesible. Los evaluadores señalaron que la nueva sede del Museo de Arte Contemporáneo – MAC Panamá se presenta como una infraestructura cultural viva y abierta a la ciudad, la cual fue pensada desde la identidad, el clima y el paisaje panameño, proponiendo una arquitectura contemporánea, democrática y sostenible, concebida desde la colaboración para imaginar formas de encuentro, cultura y vida urbana.
Las propuestas fueron evaluadas bajo un sistema de revisión comparativa basado en criterios previamente establecidos por las bases del concurso. El proceso de selección contempló múltiples rondas de evaluación y discusión colectiva por parte del jurado. Este grupo estuvo integrado por David Basulto, José Esparza Chong Cuy, Martha Thorne, y de parte del MAC Panamá por Antonio Murzi (Presidente de la Junta Directiva), Graciela Quelquejeu de Chapman (Cofundadora), y Ramón Zafrani y Annamaria Zampogna (arquitectos asesores). Los evaluadores consideraron criterios de calidad arquitectónica, pertinencia territorial, viabilidad técnica y económica, sostenibilidad y programación de la institución. El concurso contó con la coordinación de Ginnette Gotti.
Fases del concurso y ubicación estratégica
En una primera fase de evaluación, el jurado seleccionó cinco equipos finalistas entre 363 propuestas provenientes de 56 países. Los estudios seleccionados en dicha instancia fueron Consorcio UTM Ateliers, Lanza Atelier, Productora, Palma + Taller TO y Yektajo Architects. Durante la segunda etapa del concurso, cada equipo recibió un documento con observaciones y recomendaciones elaboradas por el jurado con el objetivo de profundizar y perfeccionar sus propuestas antes de la entrega final. Las versiones revisadas fueron posteriormente evaluadas nuevamente como parte del proceso definitivo de selección.
Desde su concepción, el concurso incorporó criterios vinculados a la relación entre el museo y la ciudad, priorizando propuestas capaces de fortalecer el vínculo comunitario y proyectar una infraestructura cultural conectada con las dinámicas urbanas contemporáneas de Panamá. La futura edificación estará ubicada en el corregimiento de San Francisco, un sector estratégico de la ciudad con potencial para consolidarse como un nuevo polo de actividad cultural y urbana.
El proceso continuará con el desarrollo técnico del proyecto y con la articulación de profesionales y actores locales para avanzar hacia su futura construcción, fortaleciendo el intercambio entre la experiencia internacional y el conocimiento del contexto panameño. La obra busca ampliar las capacidades del museo para la conservación, exhibición, programas educativos, investigación y actividades públicas, consolidándose como un espacio abierto al encuentro entre el arte, la ciudadanía y el territorio. Con esta iniciativa, el MAC Panamá reafirma su compromiso con el desarrollo cultural del país y con la construcción de una plataforma arquitectónica y cultural con proyección regional e internacional. Más allá de su desempeño técnico, la propuesta representa un nuevo capítulo para el museo y para la arquitectura cultural en Panamá, valorando el mensaje positivo de colaboración interdisciplinaria detrás de la propuesta colectiva.
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