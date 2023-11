Manos Creativas: MiCultura promueve la participación cultural de los refugiados

Más de 20 refugiados confeccionaron diferentes manualidades con temática de fiestas patrias

(12/Nov/2023 – web) Panamá.- Con talleres de manualidades, dirigido a niños, jóvenes y adultos, la fundación HIAS, organización humanitaria global, con el apoyo del Ministerio de Cultura (MiCultura), realizó el programa Manos Creativas en el Parque Andrés Bello, con el fin de integrarlos dentro de las comunidades y promover la convivencia pacífica entre los refugiados en Panamá.

Más de 20 refugiados de países como Colombia, Venezuela, Nicaragua, participaron de esta actividad en la que promotores de la dirección Nacional de Derechos Culturales de MiCultura, enseñan a confeccionar diferentes manualidades con temática de fiestas patrias.

Con este tipo de actividades MiCultura aporta a la comunidad, integrando al refugiado para que conozca la cultura, tradiciones panameñas y al mismo tiempo proporcionarles ese espacio de derecho a la participación cultural que tienen todas las poblaciones.

María Mercedes Valderrama, ciudadana colombiana dijo que “este tipo de actividades me gustan mucho. Me entretiene hacer las manualidades, me ayuda a desprenderme de los problemas cotidiano”.

Fuente/Foto: MiCultura