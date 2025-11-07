La Agenda Cultural de Panamá se activa del 7 al 14 de noviembre

MiCultura presenta la Agenda Cultural con desfiles, exposiciones y talleres

• La programación de «Vibra Panamá» incluye eventos gratuitos como la exhibición «Las Molas que Hablan» y el Mercadito de Emprendedores en Ciudad del Saber .

(07/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Panamá, Panamá.- El Ministerio de Cultura (MiCultura) anunció la Agenda Cultural que se desarrollará entre el 7 y el 14 de noviembre de 2025, bajo el lema «Vibra Panamá». La programación abarca exposiciones de arte, desfiles folclóricos, talleres creativos y obras de teatro, en un periodo clave para la celebración de la identidad y las efemérides patrias.

Eventos destacados de la semana

Viernes 7 de noviembre

El día comienza con la exhibición temporal «Las Molas que Hablan» en el Mercado San Felipe Neri a las 8:00 a.m.. Continúa la exposición «Julio Zachrisson llega a la Biblioteca Nacional» en la Sala Panameña hasta el 14 de noviembre.

Otras actividades incluyen:

• Muestra Artística en Aldea Café 500 Historias a las 2:00 p.m..

• «Mariposa con Textura» (Técnica con textura) en La Culpa es de la Vaca de Costa del Este a las 6:30 p.m..

• Yoga Thai en Casa Kurana, Ancón, a las 7:00 p.m..

Sábado 8 de noviembre

El sábado presenta diversas opciones, como el Taller de Bordado en Aldea Café 500 Historias, San Francisco. A las 5:00 p.m., el Teatro Balboa acogerá la Charla la Indumentaria Tradicional con el folklorista Eduardo Cano. Por la noche, se presentará la obra «Si la Vida te da Limones Ponle Sal y Tequila» en Teatro ABA, una función que también se realizará el domingo 9 de noviembre a las 8:00 p.m.

Celebraciones patrias y desfiles

El 10 de noviembre, la agenda se centra en la conmemoración del Primer Grito de Independencia de La Villa de Los Santos. MiCultura informa que se realizarán desfiles en La Villa De Los Santos, Chorrera y San Miguelito. Además, en San Miguelito se llevará a cabo un Desfile Folclórico en la Avenida Manuel F. Zárate, Brisas del Golf.

Talleres, exposiciones y teatro en la semana

La programación continuará durante la semana con múltiples opciones:

• Exposiciones: La exhibición «Conexiones Marinas, El Gran Golfo de Chiriquí llega a Santiago» del Biomuseo estará en el Centro Comercial Santiago Mall hasta el 28 de noviembre. La Exposición Pictórica de estudiantes graduados del Técnico del Instituto Especializado Arte y Folclore de Santiago se mostrará en Santiago hasta el 29 de noviembre.

• Talleres: El Centro de Arte y Cultura de Colón realizará un Curso de Decoración para Navidad el 11 de noviembre a las 9:00 a.m.. El Museo de Arte Contemporáneo (MAC) ofrecerá el Taller de juego textil «Tramas abstractas» el 11 de noviembre a las 2:00 p.m.

• Teatro y Música: El Teatro ABA presenta la obra «Mi Villano Favorito» el 11 de noviembre. El 11 de noviembre a las 3:00 p.m. en el Teatro Balboa se ofrecerá el concierto «Verdi Messa Da Requiem». El Teatro Metropolitan presentará «El Que Quiere Conocer Panamá que venga Porque se Acaba» hasta el 23 de noviembre. Además, el 13 y 14 de noviembre se presentará la obra teatral «Donde la Tierra Abraza al Mar» en el Cine Universitario.

La agenda cultural cierra con la proyección de la película «Chance» en el Museo de la Mola el 14 de noviembre a las 6:00 p.m.