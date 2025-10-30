MiCultura presenta la Agenda Cultural del 31 de octubre al 7 de noviembre con eventos de arte y teatro

El Ministerio de Cultura (MiCultura) publicó la Agenda Cultural que se extiende desde el 31 de octubre hasta el 7 de noviembre, incluyendo una variedad de eventos artísticos y conmemorativos de las Fiestas Patrias.
Desfiles Patrios y Exposición de Flores: Conozca la Agenda Cultural hasta el 7 de noviembre
• La programación arranca el 31 de octubre con teatro, exposiciones de flores y el 1.er Festival Nacional de Estudiantinas Universitarias.
(30/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Ministerio de Cultura (MiCultura) ha presentado su Agenda Cultural, una programación que abarca desde el 31 de octubre hasta el 7 de noviembre, combinando diversas expresiones artísticas con la conmemoración de las Fiestas Patrias.
La agenda, bajo el concepto «Vibra Panamá» , incluye teatro, música, exposiciones y actividades para todas las edades a lo largo del país.
Actividades Destacadas: Arte y Teatro
La semana cultural inicia el 31 de octubre con eventos variados:
• Exposiciones: La XXIX Exposición de Flores NGC: «Retos y Desafíos» en el Centro de Arte y Cultura de Colón, a partir de las 9:00 a.m.. En la Biblioteca Nacional, se exhibe la obra de Julio Zachrisson hasta el 14 de noviembre.
• Música: Se realizará el 1.er Festival Nacional de Estudiantinas Universitarias en el Paraninfo Universitario y el Concierto de Clausura Elamco 2025, ambos a las 6:00 p.m.
• Teatro: Se presentarán obras como «Si La Vida te da Limones» (Teatro Aba, 6:00 p.m.), «Pedrito el Musical» (Teatro Pacific, 8:00 p.m.) y «Terapia de Parejas» (Teatro Estrella, 8:00 p.m.).
Otras actividades incluyen el Mercadito Literario en La Chorrera (hasta el 1 de noviembre) y el Día del Niño «Había una vez en Panamá» el 1 de noviembre en el Parque Omar.
Celebración de Fiestas Patrias
La agenda se concentra en la celebración de las efemérides nacionales:
3 y 4 de Noviembre: Desfiles en la Ciudad de Panamá
El 3 de noviembre, Día de la Independencia de Panamá de Colombia , y el 4 de noviembre, Día de los Símbolos Patrios , se realizarán los Desfiles Patrios a partir de las 9:00 a.m.. Las rutas en la capital serán:
• Ruta 1: Desde la calle 3ª (Parque Simón Bolívar) hasta la calle 26, Avenida Balboa.
• Ruta 2: Desde la intersección de la Iglesia del Carmen hasta la Caja de Ahorros de Vía España.
Adicionalmente, el 3 de noviembre se realizará un Mercadito de Emprendedores en La Plaza de Ciudad del Saber.
7 de Noviembre: Consolidación y Desfile en Colón
Para la Consolidación de la Separación de Panamá de Colombia , el 7 de noviembre se realizará el Desfile Patrio en Colón a las 10:00 a.m.. La tarima presidencial estará ubicada frente a la entrada principal de la Zona Libre.
