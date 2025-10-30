MiCultura presenta la Agenda Cultural del 31 de octubre al 7 de noviembre con eventos de arte y teatro

Desfiles Patrios y Exposición de Flores: Conozca la Agenda Cultural hasta el 7 de noviembre

• La programación arranca el 31 de octubre con teatro, exposiciones de flores y el 1.er Festival Nacional de Estudiantinas Universitarias .

(30/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Ministerio de Cultura (MiCultura) ha presentado su Agenda Cultural, una programación que abarca desde el 31 de octubre hasta el 7 de noviembre, combinando diversas expresiones artísticas con la conmemoración de las Fiestas Patrias.

La agenda, bajo el concepto «Vibra Panamá» , incluye teatro, música, exposiciones y actividades para todas las edades a lo largo del país.

Actividades Destacadas: Arte y Teatro

La semana cultural inicia el 31 de octubre con eventos variados :

• Exposiciones: La XXIX Exposición de Flores NGC: «Retos y Desafíos» en el Centro de Arte y Cultura de Colón, a partir de las 9:00 a.m.. En la Biblioteca Nacional, se exhibe la obra de Julio Zachrisson hasta el 14 de noviembre.

• Música: Se realizará el 1.er Festival Nacional de Estudiantinas Universitarias en el Paraninfo Universitario y el Concierto de Clausura Elamco 2025, ambos a las 6:00 p.m.

• Teatro: Se presentarán obras como «Si La Vida te da Limones» (Teatro Aba, 6:00 p.m.), «Pedrito el Musical» (Teatro Pacific, 8:00 p.m.) y «Terapia de Parejas» (Teatro Estrella, 8:00 p.m.).

Otras actividades incluyen el Mercadito Literario en La Chorrera (hasta el 1 de noviembre) y el Día del Niño «Había una vez en Panamá» el 1 de noviembre en el Parque Omar.

Celebración de Fiestas Patrias

La agenda se concentra en la celebración de las efemérides nacionales :

3 y 4 de Noviembre: Desfiles en la Ciudad de Panamá

El 3 de noviembre, Día de la Independencia de Panamá de Colombia , y el 4 de noviembre, Día de los Símbolos Patrios , se realizarán los Desfiles Patrios a partir de las 9:00 a.m.. Las rutas en la capital serán:

• Ruta 1: Desde la calle 3ª (Parque Simón Bolívar) hasta la calle 26, Avenida Balboa.

• Ruta 2: Desde la intersección de la Iglesia del Carmen hasta la Caja de Ahorros de Vía España.

Adicionalmente, el 3 de noviembre se realizará un Mercadito de Emprendedores en La Plaza de Ciudad del Saber.

7 de Noviembre: Consolidación y Desfile en Colón

Para la Consolidación de la Separación de Panamá de Colombia , el 7 de noviembre se realizará el Desfile Patrio en Colón a las 10:00 a.m.. La tarima presidencial estará ubicada frente a la entrada principal de la Zona Libre.

