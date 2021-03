MiCultura se une al Día Mundial de las personas con Síndrome de Down

(21/Mar/2021 – web) Panamá.- El Ministerio de Cultura (MiCultura) se une al Día Mundial del Síndrome de Down presentando el conversatorio “El arte como herramienta de inclusión social de las personas con Síndrome de Down”, en la que participan jóvenes profesionales con esta condición que han triunfado en diversas disciplinas de las artes como la danza, artes plásticas y la fotografía.

Yaritzel Morales (bailarina), Ana Raquel García (artista plástica), y Ximena Varela (fotografía) nos explicaron a través de nuestro canal de YouTube, como han sacado provecho a cada de sus pasiones con el apoyo de su familia y amistades y principalmente de personas que las aceptan y elogian cada uno de sus trabajos.

A través de su Oficina de Equiparación Social, MiCultura realizó otras actividades, entre ellas un “día de medias dispares”, con la finalidad hacer un llamado a la población desde la entidad cultural de cómo las personas con síndrome de Down juegan un papel vital en nuestras vidas y comunidades, de sus aportes, sus logros diarios y de su integración a la sociedad.

De acuerdo a Jorge Morales, director de Equiparación de Oportunidades de la entidad cultural, «en la entidad cultural no hemos querido pasar por alto este día, que se celebra cada 21 de marzo, desde 2011, por ello nos sumamos a la campaña que ha puesto en marcha la campaña del Gobierno Nacional, a través de la Secretaria Nacional de la Discapacidad (SENADIS) con la etiqueta #CuentaConmigoParaTodo»9.

Esta es una oportunidad para sensibilizar a la población y poder crear conciencia de esta condición entender que la personas con Síndrome de Down, si se les brinda la oportunidad pueden lograr todo lo que se propongan, es importante que promovamos este día usando “medias disparejas” como representación visual de lo que esta condición significa, agregó Morales.

Parte de nuestro objetivo es la cultura inclusiva y dentro de la comunidad de personas con Síndrome de Down, hay muchos que se expresan a través del arte, la escultura, la pintura, y otras disciplinas más por lo que la idea es que todas las personas podemos se enfáticos con todos los demás a través de la cultura, como ciudadanos debemos unirnos no sólo este día, sino siempre para seguir trabajando por una sociedad más inclusiva y solicitar un cambio de mirada de la sociedad hacia las personas con síndrome de Down, declaró Gabriel González, viceministro de Cultura.

En diciembre de 2011, la Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 21 de marzo, Día Mundial del Síndrome de Down, con el propósito de generar una mayor conciencia pública sobre la cuestión y recordar la dignidad inherente, la valía y las valiosas contribuciones de las personas con discapacidad intelectual como promotores del bienestar y de la diversidad de sus comunidades.

Asimismo, quiere resaltar la importancia de su autonomía e independencia individual, en particular la libertad de tomar sus propias decisiones.

Origen del síndrome

El Síndrome de Down es una variación genética de los seres humanos por la cual una persona presenta 47 cromosomas en su mapa de cromosomas en lugar de 46. Se descubrió en 1959 y lleva su nombre en honor al doctor John Langdon Down, quien conoció una alteración genética en el par de cromosomas 21, percatándose que existe una copia extra del mismo, dando como resultado la condición denominada Trisomía 21.

El trastorno afecta de forma muy variada en un amplio rango a personas en todo el mundo, independientemente de su raza, sexo, edad, religión, estatus social.

Vía MiCultura