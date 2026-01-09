El saxofonista panameño Miguel Arauz capacita a jóvenes músicos en Costa Rica

Músico de Rubén Blades impulsa la formación artística en el festival de Nicoya

• A través de clases maestras y talleres, Miguel Arauz fortalece las habilidades técnicas y la disciplina artística de las nuevas generaciones de músicos costarricenses.

(09/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Nicoya, Costa Rica.- Durante esta semana, el destacado saxofonista panameño Miguel Arauz, miembro de la Big Band que acompaña al maestro Rubén Blades, se encuentra en la provincia de Guanacaste integrando el equipo docente del Encuentro de Instrumentistas Nicoya 2026. Este evento se consolida como un espacio gratuito de formación musical intensiva que congrega a estudiantes, docentes y profesionales en jornadas de clases maestras, talleres especializados y conciertos.

Miguel Arauz, quien también ejerce como docente en la Universidad de Panamá e integra la Banda Republicana de Panamá, manifestó que su motivación para participar en Nicoya surge de su amplia trayectoria en procesos de formación con niños y jóvenes. El músico subrayó que su propia carrera se vio impulsada por campamentos y encuentros similares, reconociendo el impacto positivo que estas experiencias tienen en la disciplina y el crecimiento de los artistas noveles.

Vínculos culturales y formación técnica

El nexo entre el músico panameño y la organización costarricense se fortaleció tras su encuentro con Kevin García, Director Artístico del evento, durante una gira previa con Rubén Blades. Miguel Arauz destacó su aprecio por Costa Rica, país con el que mantiene una relación estrecha tras haber participado en festivales organizados por la Universidad de Costa Rica.

Sobre el nivel de los participantes, el saxofonista expresó su admiración por el potencial observado en los estudiantes nicoyanos y guanacastecos. “Hay muchos chicos con muchísimo talento. Algunos me han impresionado un montón. Viene una generación que va a tocar muy bien”, afirmó el músico, quien enfatizó que la formación técnica es solo una parte del objetivo integral del encuentro.

El arte como pilar social

Para el docente panameño, la importancia de estos espacios trasciende la profesionalización musical. Arauz señaló que estas iniciativas forman ciudadanos que aprecian el arte y respetan la cultura, elementos fundamentales en regiones donde a menudo se intenta minimizar lo autóctono. Según su visión, el fomento de la cultura es una herramienta de desarrollo social y humano indispensable.

El Encuentro de Instrumentistas Nicoya 2026 cuenta con el respaldo de la Municipalidad de Nicoya, institución que mantiene un compromiso constante con la promoción del arte y el desarrollo integral de la juventud y la niñez en el cantón. La presencia de figuras internacionales como Miguel Arauz refuerza el prestigio de este programa educativo y cultural.

