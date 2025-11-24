Compositor brasileño gana el XI Premio Música Sacra Fernando Rielo con la obra «De Charitatis»

Miguel Ribeiro Teixeira, de Brasil, se alza con el XI Premio Música Sacra Fernando Rielo



• El fallo se anunció en Madrid, donde se estrenaron las cuatro obras finalistas, en un acto que celebró la vocación musical en vísperas de Santa Cecilia.

(24/Nov/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Madrid, España.- El compositor Miguel Ribeiro Teixeira, de doble nacionalidad brasileña e italiana, ha sido el ganador de la undécima edición del Premio Música Sacra Fernando Rielo. El galardón le fue otorgado por su obra «De Charitatis», una composición escrita para coro mixto y orquesta de cámara.

Fallo del Jurado y Mención de Honor

El anuncio del fallo se realizó el 21 de noviembre de 2025, en la víspera de Santa Cecilia, patrona de los músicos, durante un acto celebrado en la Iglesia de Nuestra Señora de Montserrat en Madrid, España.

El jurado del XI Premio Internacional de Música Sacra Fernando Rielo destacó la «muy difícil» decisión, dada la calidad de las cuatro obras finalistas que fueron seleccionadas de un total de treinta y seis composiciones provenientes de diez países diferentes, incluyendo Argentina, Australia, Bélgica, Chile, Ecuador, España, Estados Unidos, Francia, Italia y Venezuela.

Adicionalmente, se concedió una Mención de Honor a la obra «Charitas patiens est», del compositor argentino Alejandro Civilotti Carvalho.

Estrenos y Ejecución de las Obras

El evento, que contó con una gran afluencia de público, incluyó el estreno absoluto de las cuatro obras que llegaron a la fase final del concurso. Además de «De Charitatis» de Ribeiro Teixeira y «Charitas patiens est» de Civilotti, se interpretaron «Caritas» de Girolamo Deraco y «A la Caridad» de Matteo Magistrali, ambos compositores italianos.

Las composiciones fueron ejecutadas por la Orquesta y el Coro de cámara QNK Ópera de la ciudad de Cuenca, bajo la dirección del maestro Ignacio Yepes. El acto concluyó con una nueva interpretación de la obra ganadora.

Sobre el Compositor Ganador

Miguel Ribeiro Teixeira, nacido en 1991, ha desarrollado su formación musical en Brasil, Francia e Italia. Obtuvo su diploma de composición con las máximas calificaciones en el Conservatorio de Milán. Este bienal Premio de Música Sacra está abierto a compositores de cualquier país y sin límite de edad. La Fundación Fernando Rielo, organizadora del certamen, agradeció la acogida de los padres benedictinos del Monasterio de Nuestra Señora de Montserrat y la presencia de los compositores y del público.

