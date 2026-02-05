Agenda cultural de febrero: Panamá se llena de arte, cine y tradiciones

Ministerio de Cultura presenta la agenda cultural de febrero 2026 en Panamá

• Del 6 al 14 de febrero, la ciudadanía podrá disfrutar de eventos que van desde cine en Darién hasta festivales de música y teatro en la capital .

(05/Feb/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Ministerio de Cultura (MiCultura) anunció oficialmente la agenda cultural de febrero, con una programación que se extiende del 6 al 14 de este mes. Las actividades abarcan múltiples disciplinas como artes visuales, música, teatro y tradiciones populares, con eventos distribuidos en diversas provincias del país para el disfrute de niños, jóvenes y adultos.

Entre los eventos más destacados se encuentran las exposiciones dedicadas a las festividades del carnaval. En el Museo Fabio Rodríguez-Herrera se presenta «Reinas del Carnaval y tradiciones de Chitré del Ayer» , mientras que en el Museo Belisario Porras, en Las Tablas, se exhiben fotos del Carnaval Tableño junto a polleras y tembleques. Ambas muestras estarán vigentes durante gran parte del mes para resaltar la identidad nacional.

Formación artística y expresiones musicales

La agenda cultural de febrero también pone énfasis en la educación artística. La Escuela Juvenil de Música mantiene sus matrículas abiertas, con audiciones programadas del 19 al 21 de febrero en la Ciudad de las Artes. Asimismo, el 13 de febrero se llevará a cabo el Concurso Nacional de Solistas en el Auditorio de la UTP, evento que contará con entrada gratuita para el público interesado en el talento musical emergente.

Para quienes buscan formación técnica y creativa, se ofrecen cursos como el de verano histórico en el Museo de Aguadulce y el taller de artesanías modernas y confección de camisolas en el Museo Manuel F. Zárate, en la provincia de Los Santos, el próximo 14 de febrero.

Cine, festivales y participación ciudadana

La oferta de entretenimiento se diversifica con iniciativas como «Cine Cultura», que llevará microhistorias móviles a Puerto Piña y Jaqué, en la provincia de Darién. En la ciudad capital, los parques Omar y Ciudad del Saber serán sedes de eventos masivos como el Micro Brew Fest Panamá y el evento Musicalion.

Finalmente, el Gobierno Nacional, a través de MiCultura, hace un llamado a la población para formar parte de la Consulta Ciudadana del Plan Nacional de Culturas . Esta iniciativa busca que la opinión de los panameños sea integrada en la construcción del futuro cultural del país, reafirmando el compromiso con el desarrollo social y artístico de la nación .

