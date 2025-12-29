Ministerio de Cultura lamenta destrucción de monumento a la comunidad China

Acciones para preservar la memoria histórica de la comunidad China en Panamá

• Tras los hechos ocurridos en el Mirador de las Américas, la institución rectora de la cultura reafirma su compromiso con la protección del patrimonio y la diversidad nacional.

(29/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Ministerio de Cultura de Panamá expresó su profunda preocupación ante los eventos registrados en el Mirador de las Américas, los cuales resultaron en la destrucción de un elemento de importancia cultural que simboliza la memoria histórica y el aporte de la comunidad china al desarrollo del país. La institución reconoció la solidaridad manifestada por la ciudadanía y los integrantes de la etnia chino-panameña, destacando que su presencia es parte esencial de la diversidad y el tejido social de la nación por más de un siglo.

Protección del patrimonio y la memoria colectiva

Como organismo encargado de la política cultural, el Ministerio reiteró que los símbolos culturales y los espacios de representación histórica constituyen pilares fundamentales del patrimonio nacional. En ese sentido, la entidad subrayó que el tratamiento de estos elementos debe realizarse bajo principios de respeto, diálogo y consulta, asegurando procesos transparentes y participativos que sean sensibles a la diversidad cultural.

La institución se adhirió al llamado realizado por el presidente de la República, José Raúl Mulino, para lograr el esclarecimiento de los hechos. Asimismo, manifestó su disposición para acompañar las acciones técnicas y culturales que permitan preservar el legado histórico y fortalecer la convivencia intercultural en el territorio panameño.

Espacios de consenso y diálogo intercultural

El Ministerio de Cultura informó que continuará con la promoción de espacios de diálogo con todos los actores involucrados. El objetivo es trabajar en iniciativas que permitan visibilizar y honrar de manera adecuada el legado de la comunidad china en Panamá, impulsando procesos orientados a la representación de su memoria en espacios físicos diseñados desde el consenso.

La misiva institucional concluyó reafirmando que la protección de la identidad nacional y el tejido social es una responsabilidad ineludible. El Ministerio enfatizó que la cultura debe funcionar como un puente de unión en un país construido sobre la base de la diversidad, asegurando que se cumplirán las responsabilidades conferidas por la nación para evitar que este tipo de situaciones se repitan.

