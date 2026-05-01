Actividades artísticas y talleres destacan en la nueva Agenda Cultural de Panamá

El Ministerio de Cultura de Panamá anunció una variada programación de eventos gratuitos y talleres educativos que conforman la Agenda Cultural para la semana del 1 al 8 de mayo.
Conozca la programación de la Agenda Cultural para la primera semana de mayo
• La nueva Agenda Cultural ofrece espacios de formación artística, presentaciones musicales y recorridos históricos en diversas sedes a nivel nacional para el disfrute ciudadano.
(01/May/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Ministerio de Cultura ha compartido oficialmente su Agenda Cultural correspondiente al periodo del 1 al 8 de mayo de 2026, ofreciendo a la ciudadanía y visitantes una amplia gama de actividades diseñadas para resaltar el talento nacional y fomentar el aprecio por las artes. La programación incluye desde talleres de formación en diversas disciplinas hasta presentaciones en vivo en espacios públicos y centros culturales de todo el país.
Eventos destacados y presentaciones artísticas
Dentro del marco de esta Agenda Cultural, se han organizado conciertos de agrupaciones nacionales, funciones de danza folclórica y contemporánea, así como ciclos de cine que buscan visibilizar las producciones locales. Estas actividades se llevarán a cabo en puntos estratégicos como el Casco Antiguo, teatros nacionales y plazas públicas, facilitando el acceso gratuito para las familias panameñas.
Formación y talleres educativos
Un componente fundamental de la programación para esta semana es la oferta académica informal. El Ministerio de Cultura ha dispuesto una serie de talleres enfocados en la pintura, la artesanía y la literatura, dirigidos tanto a niños como a adultos. Estas jornadas educativas pretenden dotar a los participantes de herramientas creativas mientras se fortalecen los lazos comunitarios a través del aprendizaje compartido de nuestras tradiciones y expresiones modernas.
Acceso a museos y sitios históricos
La Agenda Cultural también promueve las visitas guiadas a los principales museos y sitios arqueológicos del país. Durante la primera semana de mayo, se mantendrán horarios especiales y guías temáticos para que el público pueda profundizar en la historia de Panamá. Se invita a los interesados a consultar el detalle de las sedes participantes y los requisitos de ingreso para las actividades que cuentan con cupos limitados.
Ver Agenda Cultural del 1 al 8 de mayo.
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