Ministerio de Cultura presenta la Agenda Cultural de fin de año e inicios de 2026

Eventos artísticos y tradiciones folclóricas destacan en la nueva Agenda Cultural panameña

• El Ministerio de Cultura de Panamá detalla una amplia programación de eventos que abarcan teatro, conciertos y exposiciones desde finales de diciembre hasta enero de 2026.

(26/Dic/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Gobierno Nacional de Panamá, a través del Ministerio de Cultura, ha hecho pública su más reciente Agenda Cultural , la cual contempla una variada oferta de actividades artísticas, educativas y tradicionales para el disfrute de la ciudadanía entre el 26 de diciembre de 2025 y los primeros días de enero de 2026. Esta programación se enmarca en el Plan Nacional de Culturas e invita a la participación ciudadana a través de procesos de consulta.

Actividades decembrinas y teatro

La programación de diciembre destaca por una fuerte presencia de artes escénicas. La obra «El Grinch» se presenta en el Centro de Arte y Cultura de Colón hasta el 31 de diciembre , mientras que «El Grinch Que Robó la Navidad» ofrece funciones en MiTe-Atro Studio en Obarrio hasta el 28 de diciembre. Otras producciones incluyen «Santa Llegó a la Ciudad» en el Teatro Metropolitan y «El Burrito Sabanero» en el Teatro Aba.

En el ámbito de las artes visuales, la Galería Juan Manuel Cedeño en el Casco Antiguo acoge la exposición colectiva «Sentidos» hasta el 31 de diciembre. Por su parte, la Biblioteca Nacional de Panamá mantiene la exposición documental «Invasión 1989» , y el Museo de la Mola presenta «El Nacimiento en Molas».

Conciertos y tradiciones regionales

La música tiene un papel protagónico con las «Christmas Sessions» en el Teatro Aurea Baby Torrijos de la Ciudad de las Artes , donde también se presentará la «Big Band y Amigos». La Red de Orquestas y Coros Juveniles de Panamá organiza conciertos de gala en diversas locaciones, incluyendo la Iglesia San Juan Bautista de Antón y la Iglesia Jesucristo de Los Santos de los Últimos Días para el módulo Azuero.

Las festividades regionales incluyen desfiles de Navidad en las principales calles de Penonomé los días 27 y 28 de diciembre. Para el cierre de año, se ha programado una fiesta en el Terraplén del Casco Viejo el 31 de diciembre.

Inicio de 2026 y temporada de verano

Con la llegada del nuevo año, la agenda se traslada hacia actividades al aire libre y tradiciones folclóricas. El 2 de enero inicia el Encuentro Folclórico del Canajagua en Macaracas, provincia de Los Santos, el cual se extenderá hasta el 6 de enero e incluirá un desfile de carretas el 4 de enero.

Para el público infantil y juvenil, se abren convocatorias para instructores del Verano 2026 en áreas de música, teatro y artes plásticas. El Biomuseo realizará su primera «pajareada» del año el 4 de enero , mientras que el Parque Omar será sede de «Luna Llena de Tambores» ese mismo día.

Descubra qué otros artículos están leyendo nuestros lectores ahora mismo: