Ministerio de Cultura presenta la Agenda Cultural de Panamá para abril de 2026

Del 17 al 25 de abril, la Agenda Cultural de Panamá ofrece eventos destacados como el Festival Internacional de Artes Escénicas y ferias de productos locales en provincias.
Panamá impulsa la reactivación del sector artístico con su nueva Agenda Cultural
• El Ministerio de Cultura de Panamá detalla una amplia programación que incluye ferias regionales, exposiciones de arte y teatro en diversos puntos del país.
(17/Abr/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad Panamá, Panamá.- El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Cultura, ha publicado la Agenda Cultural de Panamá correspondiente al periodo del 17 al 24 de abril de 2026. Esta programación busca fortalecer el acceso a la cultura y promover el talento local mediante una oferta diversa que incluye artes visuales, festivales folclóricos y teatro contemporáneo en distintas regiones del territorio nacional.
Como parte de las novedades, se invita a los organizadores y gestores culturales a inscribir sus actividades en la nueva aplicación «MIC», diseñada para consolidar la oferta de eventos en el país.
Destacados de artes escénicas y festivales
Dentro de la programación, resalta el Festival Internacional de Artes Escénicas de Panamá 2026 (FAE), que presenta propuestas de teatro contemporáneo, experimental y danza-teatro en sedes como el Teatro Nacional y el Ateneo de Ciudad del Saber. Asimismo, el calendario incluye producciones locales como «El Cielo de las Dragas» y «Garfio y el Canto de las Sirenas».
En el interior del país, la cultura rural cobra protagonismo con eventos como el Festival Nacional de la Caña de Azúcar en Aguadulce, el Festival de la Panela en Dolega y la Feria de la Piña en La Chorrera. También se llevará a cabo la Feria Nacional de Colón en Buena Vista y la Feria de Veraguas en Soná del 17 al 19 de abril.
Museos y actividades literarias
La Agenda Cultural de Panamá también promueve visitas permanentes a espacios como el Biomuseo, el Museo del Canal y el Museo de Arte Contemporáneo (MAC), este último con entrada gratuita el último domingo de cada mes. Para los amantes de la lectura, se han programado actividades por el Día Mundial del Libro y el Día del Bibliotecario, incluyendo círculos de lectura y talleres de expresión literaria para niños en diversas bibliotecas públicas.
Finalmente, el ámbito deportivo y cultural se une con los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026, que inician el 17 de abril en diversas sedes de la Ciudad de Panamá, integrando componentes ceremoniales y culturales a las competencias.
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