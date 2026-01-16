Ministerio de Cultura presenta la nueva Agenda Cultural del 16 al 23 de enero

Actividades artísticas y conciertos destacan en la Agenda Cultural de Panamá

• Del 16 al 23 de enero, la ciudadanía podrá participar en eventos gratuitos, festivales de jazz y cursos de formación artística contemplados en la nueva planificación institucional.

(16/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Ministerio de Cultura de Panamá ha publicado su nueva Agenda Cultural correspondiente al periodo del 16 al 23 de enero de 2026. Bajo el lema «Vibra Panamá», la programación busca incentivar la participación ciudadana y el acceso gratuito a diversas manifestaciones artísticas y educativas en distintos puntos de la geografía nacional.

Actividades destacadas de fin de semana

El inicio de la programación cuenta con eventos de relevancia internacional como el Panamá Jazz Festival, que ofrece master classes con Danilo Pérez y presentaciones en el Teatro Ateneo y el Cuadrángulo Central de la Ciudad del Saber. Simultáneamente, en Los Santos, se celebra la Junta de Embarra en Pedasí y el esperado Desfile de las Mil Polleras en Las Tablas.

Para el público infantil, se mantienen activos los cursos de verano «Veranito Mumo 2026» en el Museo de la Mola y el «Verano Binal 2026» en la Biblioteca Nacional. En el ámbito teatral, el público podrá disfrutar de obras como «Willy Wonka» en el Teatro ABA y «Otra Vez Papá» en el Teatro La Plaza.

Conciertos de la Orquesta Sinfónica Nacional

Uno de los pilares de esta Agenda Cultural es la gira de presentaciones de la Orquesta Sinfónica Nacional, que ofrecerá conciertos con entrada libre en diversas provincias. Las presentaciones programadas incluyen:

• 20 de enero: Santuario de la Virgen del Carmen en Pocrí a las 6:00 p.m.

• 21 de enero: Iglesia Santa Librada en Las Tablas a las 6:30 p.m.

• 22 de enero: Santiago Mall en Veraguas a las 6:00 p.m.

• 23 de enero: Catedral San José en David, Chiriquí, a las 6:00 p.m.

Formación y exposiciones

La oferta de formación incluye cursos gratuitos de danzas tradicionales en la Escuela Nacional de Folklore «Dora Pérez de Zárate» en La Villa de Los Santos. Asimismo, se dictarán talleres de manualidades y danza folclórica en la Casa Comunal de Carrasquilla.

En cuanto a las artes plásticas, el Museo de Penonomé exhibe la muestra «Linajes Ancestrales Coclesanos» hasta el 30 de enero, mientras que el Museo de la Nacionalidad en Los Santos presenta una exposición de cuadros de polleras de la colección privada del profesor Jaime de León. En la capital, la Galería Manuel E. Amador inaugura una gran exposición colectiva de artistas panameños.

