Ministerio de Cultura presenta nueva agenda cultural para finales de marzo

Conozca la agenda cultural de Panamá del 27 de marzo al 3 de abril

• La nueva agenda cultural de Panamá ofrece desde recorridos en museos hasta conciertos sinfónicos, promoviendo el sano esparcimiento y la identidad nacional .

(27/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Ministerio de Cultura ha publicado la nueva agenda cultural que regirá desde el 27 de marzo hasta el 3 de abril de 2026, ofreciendo una amplia gama de actividades para el público nacional y extranjero. La programación abarca desde talleres educativos y exposiciones de arte hasta las solemnes festividades religiosas de la Semana Santa.

Museos y festivales folclóricos

Durante este periodo, los museos nacionales mantendrán sus puertas abiertas con actividades especiales. El Museo Afroantillano de Panamá y el Museo de Historia de Panamá recibirán visitas educativas y artísticas desde las 8:00 a.m.. Por su parte, el Museo Parque Arqueológico El Caño, en la provincia de Coclé, ofrecerá visitas guiadas a las excavaciones funerarias.

En el ámbito folclórico, destaca la celebración del XXXIII Festival Folclórico Nacional de La Mitra en La Chorrera, además de la Exposición Colectiva de Artesanos Aguadulceños en el Museo de Aguadulce, disponible hasta el 19 de abril.

Teatro y artes escénicas

La oferta teatral para estos días es diversa. Entre las puestas en escena destacan «Willy Wonka» en el Teatro ABA los fines de semana y «Blanca Nieves» en el Teatro Metropolitan Panamá hasta el 29 de marzo. Asimismo, el Teatro Nacional de Panamá presentará el clásico «El Lago de Los Cisnes» a las 8:00 p.m.

Para los amantes del arte contemporáneo, el MAC Panamá en Ancón ofrecerá talleres de dibujo de gran formato y esculturas de papel, además de recorridos comentados por sus exposiciones.

Conmemoraciones de Semana Santa

La agenda cultural dedica un espacio significativo a las tradiciones religiosas en el Casco Antiguo. Las procesiones iniciarán con la Hermandad de la Borriquita el Domingo de Ramos a las 5:00 p.m.. La programación continuará durante la semana con las procesiones de la Hermandad del Cristo de la Buena Muerte (Martes Santo), la Hermandad del Cristo Pobre (Miércoles Santo) y la procesión de medianoche de la Hermandad del Jesús Nazareno el Jueves Santo.

Convocatorias y literatura

El Ministerio de Cultura recuerda que se encuentran abiertas importantes convocatorias literarias y artísticas. Los interesados podrán participar en el Premio Dora Pérez de Zárate y en la Condecoración Manuel F. Zárate, cuyas bases están disponibles en el sitio web oficial de la institución. Adicionalmente, se invita a la población a inscribir sus eventos a través de la aplicación MIC, la plataforma digital de la agenda cultural de Panamá.

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