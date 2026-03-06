Museo del Canal anuncia el regreso de LateNights y nuevas muestras temporales

El Museo del Canal presenta su agenda cultural para el mes de marzo

• La institución ofrece una programación diversa que incluye conversatorios sobre trabajadores caribeños, exposiciones audiovisuales y eventos nocturnos de memoria viva.

(06/Mar/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Museo del Canal, ubicado en el Casco Antiguo, anunció su programa público para el mes de marzo, el cual integra una serie de experiencias diseñadas para el diálogo, la memoria y la exploración conjunta de la historia nacional. La agenda inicia este jueves 5 de marzo con el conversatorio «Interrogating the world of caribbean workers on the Panama Canal«, liderado por la Dra. Julie Greene, autora de la obra The Canal Builders. La actividad se llevará a cabo a las 6:00 p.m. en el auditorio de la institución con entrada gratuita, abordando el impacto de los trabajadores caribeños en la construcción de la vía.

Resistencia botánica y memoria audiovisual

A partir del miércoles 18 de marzo, el Museo del Canal abrirá al público la exposición temporal «El jardín de Mr. Brown», de la artista estadounidense Tova Katzman. Esta muestra presenta un archivo audiovisual recopilado entre 2017 y 2025 que documenta la vida de Anselmo González Brown, un hombre afrocaribeño que transformó un terreno baldío en el área de Diablo en un refugio de plantas medicinales y árboles frutales tras la reversión del Canal.

La exposición, que incluye el cortometraje «La vida agridulce de Mr. Brown», fotografías y versos de la poeta Shyanne Figueroa Bennet, invita a los visitantes a reflexionar sobre la soberanía personal frente al comercio global. Los interesados podrán visitarla en el horario regular del museo, de 9:00 a.m. a 6:00 p.m., accediendo con el pago de la entrada general.

Eventos especiales y LateNights

Para cerrar la programación mensual, el sábado 28 de marzo regresará el evento «LateNights VOL.12 Naitafón» a partir de las 6:00 p.m. Esta actividad busca conectar a la comunidad mediante la música y la memoria viva en un ambiente nocturno único. La organización informó que se mantiene una preventa especial hasta el 6 de marzo, permitiendo la compra de un segundo boleto a mitad de precio a través de la boletería física o mediante pagos digitales.

Con estas iniciativas, el Museo del Canal reafirma su compromiso como un espacio de encuentro comunitario y divulgación histórica, facilitando herramientas digitales como la transmisión en vivo por YouTube para sus conferencias académicas y manteniendo una presencia activa en plataformas sociales para el seguimiento de su calendario.

