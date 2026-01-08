Museo del Canal conmemora la Gesta Patriótica con entrada gratuita y recorridos guiados

Museo del Canal conmemora la Gesta Patriótica con entrada gratuita y recorridos guiados
El Museo del Canal presenta su programación de enero centrada en la memoria histórica de la Gesta Patriótica y talleres educativos para niños.

Agenda cultural de enero en el Museo del Canal destaca historia y actividades infantiles

• Con jornadas de puertas abiertas y recorridos especiales, el Museo del Canal rinde homenaje a la identidad panameña y fomenta la creatividad en el Casco Antiguo.

(08/Ene/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Museo del Canal, ubicado en el Casco Antiguo, rinde homenaje durante este mes de enero a la historia y memoria colectiva que ha definido el rumbo de la nación. La institución invita a la ciudadanía a participar en su agenda de programa público, diseñada para fomentar la reflexión, el aprendizaje y la creación comunitaria a través de recorridos especiales, jornadas conmemorativas y actividades creativas dirigidas a jóvenes y adultos.

Conmemoración de la Gesta Patriótica del 9 de enero

Este viernes 9 de enero, el Museo del Canal abrirá sus puertas de manera gratuita para nacionales y residentes en conmemoración de la Gesta Patriótica. Esta fecha es fundamental en la historia panameña y el museo busca, a través de sus salas y exposiciones, propiciar un espacio de reflexión sobre los hitos que permitieron alcanzar la soberanía nacional. El horario de atención será de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., con el cierre de boletería programado para las 4:30 p.m.

Recorrido guiado por los 62 años de la gesta

Para profundizar en los acontecimientos de 1964, el domingo 11 de enero a las 2:00 p.m. se llevará a cabo un recorrido guiado especial. Esta actividad se centra en los hechos que marcaron un antes y un después en el país, permitiendo a los asistentes dialogar sobre el impacto de estos sucesos en la identidad actual. El acceso a este recorrido aplica con el pago de la entrada regular al museo.

Educación y creatividad: Veranito Tras Bambalinas

Del 27 al 30 de enero de 2026, el Museo del Canal desarrollará el programa «Veranito Tras Bambalinas», dirigido a niños y niñas de entre 8 y 12 años. En este espacio, los participantes descubrirán los procesos de creación de las exposiciones mediante juegos, exploración y actividades de investigación. Los asistentes actuarán como guardianes del patrimonio y diseñadores, culminando la experiencia con la apertura de su propia exposición. La actividad se realizará de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. con una donación de B/.50.00 por niño.

