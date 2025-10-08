El Museo del Canal celebra octubre con la reapertura de la sala “Construyendo el Canal de Panamá”

Cine, talleres y recorridos: la agenda especial de octubre en el Museo del Canal

• Durante octubre, la institución sin fines de lucro promueve una agenda especial que incluye la proyección gratuita de cine de autor, un taller familiar de collage y recorridos guiados por su nueva exposición.

(08/Oct/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Museo del Canal ha dado inicio a una nueva etapa con la apertura de su renovada sala de exposición permanente, titulada “Construyendo el Canal de Panamá”. Este espacio ha sido transformado para ofrecer una experiencia que conecta la memoria, la identidad y la creatividad panameña mediante el uso de recursos digitales, la exhibición de piezas inéditas y una narrativa contemporánea.

La nueva sala permite a todas las generaciones explorar y reflexionar sobre la epopeya de la construcción interoceánica desde una mirada integral y participativa. Como institución sin fines de lucro, el Museo del Canal reafirma su misión de promover el aprendizaje, la reflexión y el disfrute cultural a través de exposiciones, programas educativos y talleres.

Programación destacada de octubre: Cine, historia y arte

El Museo del Canal invita al público a participar en su programación especial de octubre, que celebra la memoria y la innovación del país.

Proyección: Gestos contra el Mal de Ojo

El jueves 9 de octubre, se llevará a cabo la proyección gratuita de “Gestos contra el Mal de Ojo”, dirigida por Ana Elena Tejera. Este videoperformance, que incluye material de archivo, traza un recorrido entre el Pacífico y el Atlántico, explorando la memoria de un territorio marcado por la historia de las bases militares estadounidenses en la antigua Zona del Canal. La artista busca resignificar la frontera como un gesto de sanación, resistencia y memoria colectiva.

• Fecha: Jueves 9 de octubre

• Hora: 6:00 p.m.

• Lugar: Auditorio Museo del Canal, Casco Antiguo

• Entrada: Gratuita

Recorrido Guiado: Construyendo el Canal de Panamá

La nueva sala renovada será objeto de un recorrido guiado especial el domingo 19 de octubre. Este paseo busca revelar a fondo la ambición, los desafíos y el ingenio detrás de la obra que transformó al mundo. El recorrido explorará las historias y perspectivas únicas que componen esta visión integral del Canal.

• Fecha: Domingo 19 de octubre

• Hora: 3:00 p.m.

• Costo: Incluido con la entrada regular al museo

La Cartelera Presenta: Plaza Catedral

Como parte de su cartelera cinematográfica, el museo proyectará el filme “Plaza Catedral”, dirigido por Abner Benaim. La película narra cómo la vida de una mujer en duelo se transforma con la inesperada aparición de un niño ensangrentado en su casa.

• Fechas: 17, 18, 24 y 25 de octubre

• Hora: 6:00 p.m.

• Donación: $5 (entradas disponibles en taquilla o web)

Taller Familiar de Collage

La agenda cierra con un espacio creativo familiar. El taller de Collage invita a los participantes a jugar con imágenes, texturas y colores, transformando papeles en piezas únicas que cuentan historias personales.

• Fecha: Domingo 26 de octubre

• Hora: 3:00 p.m.

• Costo: Aplica con la entrada regular al museo