Museo del Canal de Panamá celebra 28 años con jornada de puertas abiertas y actividades

Aniversario del Museo del Canal de Panamá: Entrada gratis y cartelera especial

El Museo del Canal de Panamá celebra su 28.º aniversario con una jornada de puertas abiertas gratuita el 9 de septiembre y una variada agenda cultural para todo el mes.

Para conmemorar 28 años de servicio a la cultura, el Museo del Canal invita al público a disfrutar de su historia y exposiciones de forma gratuita en su día de aniversario.

(08/Sep/2025 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- El Museo del Canal de Panamá está de fiesta y celebra su 28.º aniversario con una serie de actividades culturales diseñadas para toda la comunidad. La institución, que se ha consolidado como un referente para la investigación y la conservación del patrimonio panameño, conmemora esta fecha especial con una jornada de puertas abiertas y una cartelera que se extenderá durante todo el mes de septiembre.

Para celebrar los 28 años de existencia, el museo invita a todos a una jornada gratuita de puertas abiertas el 9 de septiembre, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. Los visitantes tendrán la oportunidad de redescubrir la historia de Panamá y su canal, y disfrutar de exposiciones y experiencias únicas sin costo alguno. La última entrada será a las 4:30 p.m.

Además de la celebración principal, el museo presenta una agenda cultural variada para el resto del mes. La cartelera de cine exhibirá el documental «Historias del Canal» los días 19, 20, 26 y 27 de septiembre. Este trabajo, dirigido por cinco cineastas panameños, narra las historias de «héroes anónimos» que han sido clave en la construcción de la identidad del país. La función será a las 6:00 p.m. en el auditorio del museo, con un costo de donación de $5.00.

Para aquellos interesados en la arquitectura, el 21 de septiembre se ofrecerá un recorrido guiado por la historia del edificio del museo, una joya arquitectónica de 1874 que ha sido testigo de momentos cruciales. Este recorrido está incluido con la entrada regular y comenzará a las 3:00 p.m. Finalmente, el 28 de septiembre se llevará a cabo un taller familiar de pintura, una actividad para explorar el museo de una forma creativa y reinterpretar su historia. El taller, que también está incluido en la entrada, será a las 3:00 p.m.

Conoce la historia de la construcción del Canal de Panamá: Conoce la historia de la construcción del Canal de Panamá

El museo también adelantó uno de sus eventos más esperados: «Tardes en la noche vol. 11», que tendrá lugar el 4 de octubre. Esta edición, titulada «Reversión y Plena», estará dedicada a los ritmos y la nostalgia de los años 2000, con un costo en preventa de $15 y en taquilla de $20.