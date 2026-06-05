Eventos artísticos y tradiciones comunitarias destacan en la agenda cultural de Panamá

El Ministerio de Cultura, junto a diversas organizaciones aliadas, promueve una variada programación de festivales, talleres de formación, obras teatrales y expresiones folclóricas en todo el territorio nacional.
El Ministerio de Cultura presenta la nueva agenda cultural de Panamá del 5 al 12 de junio
• A través de espacios comunitarios y plataformas digitales, las instituciones culturales facilitan el acceso gratuito a actividades de lectura, artes visuales y celebraciones tradicionales del país.
(05/Jun/2026 – web – Panama24Horas.com.pa) Ciudad de Panamá, Panamá.- Una variada oferta de actividades formativas, artísticas y tradicionales compone la nueva agenda cultural de Panamá, planificada para desarrollarse desde el viernes 5 hasta el viernes 12 de junio de 2026. Las propuestas, impulsadas de manera conjunta por el Ministerio de Cultura y diversas agrupaciones aliadas, abarcan desde festivales folclóricos regionales hasta talleres especializados en tecnología, artes y literatura, distribuidos en múltiples instalaciones y centros comunitarios del país.
Programación para el viernes 5 de junio
Las actividades programadas para este viernes inician a las 8:00 a.m. con el Festival Mendoceño en Mendoza, La Chorrera, el cual se extenderá hasta el 7 de junio. En el mismo horario, se mantienen abiertas al público exposiciones como “El Diablico Sucio, danza y tradición en nuestros pueblos” en el Museo Fabio Rodríguez de Chitré, Herrera, y la Exposición Fotográfica en homenaje a grandes folcloristas en el Museo Belisario Porras de Las Tablas, Los Santos; ambas disponibles hasta el 30 de junio.
A las 9:00 a.m. se llevará a cabo el Foro Recomendación N°5 del MESECVI: Violencia de Género contra Las Mujeres Afrodescendientes en el piso 10 del Ministerio de la Mujer. Posteriormente, a las 9:30 a.m., se dictará el taller de lectura “Cuéntame un cuento” en la Biblioteca Pablo Sotillo de Capira, y se abrirá la exposición “Ana Frank: Una Historia Vigente” en el Museo de la Libertad en Amador, esta última disponible hasta finales de mes. A las 10:00 a.m. se ofrece acceso gratuito a la exposición “El Mundo según Mafalda” en la Ciudad de las Artes, Llanos de Curundú, abierta de lunes a sábado hasta el 26 de junio.
Durante la tarde, el programa contempla el evento de deletreo “Deletrea y Gana” a las 12:00 m.d. en Megamall y a las 3:00 p.m. en Los Andes Mall. El Biomuseo presentará “Inmersiones de Buzos” a la 1:00 p.m. (hasta el 7 de junio), y a las 2:00 p.m. se desarrollará un conversatorio en el Museo Regional de Veraguas a cargo del facilitador Emilio Batista.
A las 4:00 p.m. finalizan los plazos de entrega de propuestas para el Concurso Nacional de Artes Visuales Roberto Lewis y para el “Premio Literario Pedro Correa”, con bases disponibles en el sitio web institucional. A las 6:00 p.m. se realizará el concierto de clausura del IV Festival Coral Infantil y Juvenil de Panamá en la Soka Gakkai de Panamá con entrada libre, y se inaugurará la exposición “Panamá Tierra que conecta” en la Galería Juan Manuel Cedeño del Casco Antiguo. La agenda del día concluye con la tertulia “El Mito de la Caverna” a las 7:00 p.m. en el Edificio Le Blue, el Panama Ballet Fest a las 7:30 p.m. en el Teatro Aurea “Baby” Torrijos, la obra “El Golazo de mi Mujer” a las 8:00 p.m. en el Teatro Estrellas, la obra “Mi Marido es Therian” en el Teatro Aba, la convocatoria del “Concurso Nacional Fondo Cine 2025”, la convocatoria del “Concurso de Literatura Ricardo Miró” y el evento Tropicalia: Salsa y Caribe en el Teatro Nacional.
Agenda correspondiente al sábado 6 de junio
El sábado 6 de junio arranca a las 8:00 a.m. con el Taller #1: Club de las Nuevas Rimas en el Edificio 105 de la Ciudad del Saber, de carácter gratuito con inscripción previa. A las 10:00 a.m. se dictará el Taller Lúcido: Pajugá en Comunidad en el Auditorio Innova 109 de la Ciudad del Saber, la actividad “Pinta tu Totebag” en el CCE-Casa del Soldado, y la Hora del Cuento junto a un Taller de Manualidades en la Biblioteca Carlos L. López de Las Tablas.
A las 11:00 a.m. se programó otra sesión de la Hora del Cuento en la Biblioteca Omar Torrijos Herrera de San Miguelito, seguida a las 11:30 a.m. por clases de inglés en la Biblioteca Lucas Bárcenas de Arraiján. Al mediodía se celebrarán actividades asociadas al Corpus Christi en Guayabalito, Colón. A la 1:00 p.m. se realizarán audiciones teatrales en El Teatro La Estación y se conmemorará el Día de los Océanos en el Museo de Arte Contemporáneo con entrada libre.
A las 2:00 p.m. el Biomuseo ofrecerá un Concierto de Cornos gratuito, y a las 2:30 p.m. se presentará el espectáculo Interestelar en el Teatro Nacional. A partir de las 3:00 p.m. inician las funciones de la obra “Aladino y la Lámpara Maravillosa” en el Teatro Pacific (vigente los fines de semana hasta el 12 de julio). Finalmente, a las 4:00 p.m. se coordinó el concierto gratuito “Mil Corazones, Una Misión” en el Colegio La Salle y el espacio Cine en la Biblioteca en Monagrillo.
Actividades del domingo 7 y lunes 8 de junio
Para el domingo 7 de junio, el cronograma contempla desde las 6:00 a.m. el Olympic Day Panamá en la Cinta Costera 3. A las 8:00 a.m. se dictarán clases de yoga en la Casa Museo de la Ciudad del Saber, una Gira de Observación de Aves gratuita en el Biomuseo y aquaerobics para adultos mayores en la piscina del Parque Ciudad del Saber. A las 11:00 a.m. se presentará la obra infantil “La Sirenita” en el Teatro Aba, a las 2:00 p.m. se dictará un Taller de Esculturas Orgánicas en el Museo de la Mola y a las 5:00 p.m. se dará inicio a la Procesión del Corpus Christi en la Iglesia Santa Ana del Casco Antiguo.
El lunes 8 de junio comenzará a las 7:00 a.m. con la exhibición “El legado Afroantillano en la construcción del Canal de Panamá” en la Rotonda del Edificio de la Administración del Canal. A las 6:00 p.m. el CCE-Casa del Soldado albergará el taller de inducción y los Talleres de Formulación de Proyectos Panameños para Iberescena. Se recuerda que la convocatoria para Iberescena 2026-2027 mantiene inscripciones abiertas hasta el 23 de junio. Paralelamente, se desarrollarán durante todo el día las Celebraciones del Corpus Christi en La Villa de Los Santos.
Eventos de cierre del 9 al 12 de junio
El martes 9 de junio incluye clases gratuitas de danza folclórica en la Casa Comunal de Carrasquilla a las 10:30 a.m., seguidas por prácticas de fútbol a las 2:00 p.m. en la cancha de Boca La Caja. A la misma hora se efectuará el programa de Vida Saludable en la Biblioteca Omar Torrijos Herrera. A las 4:00 p.m. se convoca a la filmación de apoyo «¡Vístete de Rojo!» en la Ciudad de las Artes y a tutorías personalizadas de Iberescena en el CCE-Casa del Soldado. Las presentaciones cierran con la ópera Cavalleria Rusticana en el Teatro Balboa a las 6:45 p.m. y una sesión informativa de Iberescena en la Universidad de Panamá a las 10:30 p.m.
El miércoles 10 de junio las actividades formativas de Iberescena se trasladan al Centro de Arte y Cultura de Colón (CACCO) a las 9:00 a.m. y 11:00 a.m. A las 3:00 p.m. se reunirá el Círculo de Lectura en la Biblioteca de Natá y a las 4:00 p.m. se organizará un Té Literario en Las Tablas. Los eventos musicales contarán con «Rumos Esemble Tocando Portugal» en el Teatro Nacional a las 7:30 p.m. y el concierto “Raíces de Jazz en el Istmo” en el Casco Antiguo a las 8:00 p.m.
El jueves 11 de junio se ofrecerá un Taller de Manualidades en Carrasquilla a las 9:00 a.m., y la conferencia formativa “Mujeres + IA = El Futuro te Pertenece” a las 10:00 a.m. en Dell Technologies de Panamá Pacífico. A las 4:00 p.m. se conmemorará la Octava de Corpus Christi en La Villa de Los Santos, a las 5:30 p.m. se presentará Iberescena en el Colegio José Daniel Crespo de Chitré y a las 6:00 p.m. se abrirá la muestra artística «Musa» en el Museo de Arte Contemporáneo.
La agenda culmina el viernes 12 de junio con la Hora del Cuento a las 10:00 a.m. en la Biblioteca Melchor Lasso De La Vega en Pocrí, la celebración del Día del Corazón de Jesús a la 1:00 p.m. en La Villa de Los Santos, clases de gimnasia a las 3:00 p.m. en Carrasquilla y la presentación final de Iberescena en el Centro de Arte Cultura del Distrito de David, Chiriquí, a las 5:30 p.m. Las entidades organizadoras exhortan a los gestores culturales a inscribir sus eventos en la aplicación digital MIC.
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